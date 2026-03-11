Μια θυελλώδη και κρυφή σχέση με τον σκηνοθέτη, Μάρτιν Σκορσέζε αποκαλύπτει η Λάιζα Μινέλι στο νέο της βιβλίο απομνημονευμάτων με τίτλο «Kids, Wait Till You Hear This!», περιγράφοντας μια περίοδο γεμάτη έντονα συναισθήματα, συγκρούσεις και σοβαρή εξάρτηση από ναρκωτικά.

Η 79χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια γράφει ότι γνώρισε τον Σκορσέζε στα γυρίσματα της ταινίας μιούζικαλ «New York, New York» το 1977 και τότε ξεκίνησε μια παθιασμένη σχέση, ενώ και οι δύο ήταν παντρεμένοι. Όπως αναφέρει, και οι δύο είχαν «ηφαιστειακό ταμπεραμέντο» και η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια έντονη και συχνά αυτοκαταστροφική ιστορία.

Η Μινέλι περιγράφει ένα περιστατικό στο Γκρίνουιτς Βίλατζ, όταν εκείνη και ο τότε σύζυγός της, Τζακ Χέιλι Τζούνιορ, συνάντησαν τυχαία τον Σκορσέζε. Ο σκηνοθέτης φέρεται να της φώναξε επειδή είχε ακούσει ότι εκείνη είχε επίσης σχέση με τον διάσημο Ρώσο χορευτή, Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, κάτι που η ίδια παραδέχεται.

«Πώς μπορείς να μου το κάνεις αυτό;», της φώναξε, σύμφωνα με τη Μινέλι. Η ίδια χαρακτηρίζει τη σχέση τους ως «amour fou», έναν γαλλικό όρο που περιγράφει τον παθιασμένο αλλά αυτοκαταστροφικό ερωτικό δεσμό που μετατρέπεται σε εμμονή.

Η εξάρτηση από τα ναρκωτικά

Η Μινέλι περιγράφει επίσης πώς η σχέση τους συνδέθηκε στενά με την εξάρτηση από ναρκωτικά.

«Καθώς προχωρούσαν τα γυρίσματα, ο Μάρτι έγινε όλο και πιο βαρύς χρήστης κοκαΐνης. Δεν ήταν πια κάτι περιστασιακό για κανέναν από τους δυο μας. Ήταν μέρα και νύχτα, στο πλατό, ανάμεσα στις σκηνές και όταν βγαίναμε το βράδυ», γράφει.

Σε ένα περιστατικό που κατέγραψε και ο Άντι Γουόρχολ στα δημοσιευμένα ημερολόγιά του, η Μινέλι περιγράφει πως πήγε αργά το βράδυ στο σπίτι του σχεδιαστή μόδας Χάλστον στο Μανχάταν ζητώντας ναρκωτικά. «Δώσε μου όλα τα ναρκωτικά που έχεις», του είπε, σύμφωνα με το βιβλίο, και εκείνος της έδωσε κοκαΐνη, μαριχουάνα, Valium και χάπια.

Την ίδια περίοδο η ταινία «New York, New York» ξεπέρασε κατά πολύ τον προϋπολογισμό της. Από 7 εκατομμύρια δολάρια έφτασε τα 12 εκατομμύρια και τα γυρίσματα κράτησαν 22 εβδομάδες αντί για τις προγραμματισμένες 14.

Η ταινία δεν είχε την αναμενόμενη εμπορική επιτυχία, όπως παραδέχεται η Μινέλι.

Η σχέση τους συνεχίστηκε και μετά την κυκλοφορία της, όταν η τραγουδίστρια ζήτησε από τον Σκορσέζε να σκηνοθετήσει το μιούζικαλ της στο Μπρόντγουεϊ «The Act», παρότι εκείνος δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στο θέατρο. Ωστόσο η συνεργασία τους κατέληξε σε σύγκρουση και η Μινέλι αναγκάστηκε να τον απολύσει.

Η κατάρρευση και η απεξάρτηση

Η ίδια γράφει ότι ο Σκορσέζε εκείνη την περίοδο ήταν εξαντλημένος και η χρήση ουσιών επιδείνωνε την κατάστασή του. Τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του pagesix.

Ο φίλος του, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον προέτρεψε να ανασυγκροτηθεί και τον έπεισε να σκηνοθετήσει την ταινία «Raging Bull», που αργότερα του χάρισε υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας το 1981.

Η Μινέλι αποκαλύπτει επίσης ότι η ίδια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εθισμού. Η μητέρα της, Τζούντι Γκάρλαντ, πέθανε το 1969 από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Μετά από χρόνια προβλημάτων και αρκετές προσπάθειες απεξάρτησης, η Μινέλι δηλώνει ότι σήμερα είναι νηφάλια εδώ και 11 χρόνια, μετά την τελευταία της παραμονή σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαλιμπού το 2015.

«Είναι η μεγαλύτερη προσωπική νίκη της ζωής μου», γράφει, προσθέτοντας όμως: «Ένας εθισμένος είτε βρίσκεται σε ανάρρωση είτε πεθαίνει».