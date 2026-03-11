Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, με το Ιράν να διατυπώνει σκληρές προειδοποιήσεις τόσο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας όσο και για πιθανούς στόχους που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σε δηλώσεις που έγιναν την Τετάρτη, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya μίλησε ανοιχτά για πιθανές ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ροή πετρελαίου από ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο, αλλά και για στοχοποίηση οικονομικών δομών στην ευρύτερη περιοχή.

«Δεν θα αφήσουμε να περάσει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ προς όφελος της Αμερικής και των συντρόφων της», διεμήνυσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya.

Ο ίδιος στρατιωτικός αξιωματούχος έστειλε μήνυμα και σχετικά με την ενεργειακή αγορά, επισημαίνοντας: «Δεν μπορείτε να μειώσετε την τιμή του πετρελαίου και της ενέργειας με τεχνητή αναπνοή».

Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχεύσει «οικονομικά κέντρα και τράπεζες» που συνδέονται με αμερικανικές και ισραηλινές οντότητες «στην περιοχή», ως αντίδραση σε ισραηλινή επίθεση εναντίον ιρανικής τράπεζας. Την ίδια στιγμή, προειδοποιεί ότι ενδέχεται να πληγούν και υποδομές μεγάλων εταιρειών του κλάδου της νέας τεχνολογίας.

Εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya, τον οποίο επικαλείται το Al Jazeera, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο εχθρός μάς έλυσε τα χέρια για να στοχεύσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή». Προειδοποίησε επίσης ότι «οι άμαχοι της περιοχής δεν πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τράπεζες».

Το Κεντρικό Αρχηγείο Khatam al-Anbiya (Khatam-al Anbiya Central Headquarters – KACHQ) αποτελεί το ανώτατο επιχειρησιακό κέντρο διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Ο ρόλος του είναι να συντονίζει τις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και του τακτικού ιρανικού στρατού (Artesh).

Ποια είναι τα πλοία που χτυπήθηκαν

12η ημέρα του πολέμου στο Ιράν και οι επιθέσεις συνεχίζονται σήμερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τρία πλοία χτυπήθηκαν από άγνωστης προέλευσης βλήματα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακές πηγές. Στο ένα από αυτά εκδηλώθηκε πυρκαγιά και τα περισσότερα μέλη του πληρώματος αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν.

Το φορτηγό πλοίο Mayuree Naree με σημαία Ταϊλάνδης δέχτηκε επίθεση σε απόσταση 11 περίπου ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε αργότερα σχετικά με το περιστατικό ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε και ότι δεν υπήρξε περιβαλλοντική ρύπανση. Το αναγκαίο πλήρωμα παραμένει επί του πλοίου.

Νωρίτερα το υπό ιαπωνική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων One Majesty δέχτηκε επίθεση με άγνωστης προέλευσης βλήμα σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χαϊμάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο κατευθύνεται προς ασφαλές αγκυροβόλιο.

Ένα τρίτο φορτηγό πλοίο επλήγη επίσης από άγνωστης προέλευσης βλήμα σε απόσταση 50 περίπου μιλίων βορειοδυτικά του Ντουμπάι, σύμφωνα με πληροφορίες ασφαλιστικών εταιρειών.

Το βλήμα έπληξε το κύτος του υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Vanguard. Το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το «Star Gwyneth» είναι ελληνόκτητο και ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk, με επικεφαλής τον Πέτρο Παππά.

Δεκατρία πλοία έχουν δεχτεί επιθέσεις στη Μέση Ανατολή από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με την UKMTO.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι:

13 πλοία έχουν δεχτεί επιθέσεις από την αρχή της κρίσης.

Υπάρχουν επίσης τέσσερις αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα.

Συνολικά, 17 περιστατικά έχουν επηρεάσει πλοία που επιχειρούν στον Αραβικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν.

Δύο drones έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB), τραυματίζοντας 4 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης του Ντουμπάι (Dubai Media Office).

«Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι δύο drones έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) πριν από λίγο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X αυτό το γραφείο ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η εναέρια κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά.

«Η επίθεση προκάλεσε ελαφρά τραύματα σε δύο υπηκόους της Γκάνας και έναν υπήκοο Μπανγκλαντές, όπως και μέτρια τραύματα σε έναν υπήκοο Ινδίας», πρόσθεσε.

Το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει σε ματαιώσεις, επαναπρογραμματισμούς και εκτροπές πτήσεων για αεροπορικές εταιρείες σε όλον τον πλανήτη, καθώς οι περισσότεροι εθνικοί εναέριοι χώροι στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Κατάρ, παραμένουν κλειστοί λόγω ανησυχιών για πυραύλους και drones. Επίσης έχει οδηγήσει σε ενεργειακή κρίση που πυροδότησε άνοδο στις τιμές των καυσίμων.

Οι αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως η Emirates του Ντουμπάι και η Etihad του Άμπου Ντάμπι, έχουν επαναλάβει κάποιες πτήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά ακόμη η λειτουργία τους είναι κατώτερη των δυνατοτήτων τους, με τη σημερινή επίθεση να σηματοδοτεί νέο πλήγμα στο DXB, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο για διεθνείς επιβάτες στον κόσμο, το οποίο είχε πέρυσι δεχτεί σχεδόν 100 εκατομμύρια επιβάτες.

Νέα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού – Επτά νεκροί σε πλήγμα του Ισραήλ στην κοιλάδα Μπεκάα

Την ίδια ώρα, νέα πλήγματα του Ισραήλ είχαν σήμερα στόχο τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου ANI.

Πυκνός καπνός υψωνόταν από την περιοχή που επλήγη, μεγάλο μέρος των κατοίκων της οποίας έχουν ήδη απομακρυνθεί, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το AFP.

Οι επιδρομές αυτές σημειώθηκαν έπειτα από άλλη επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ισραήλ εναντίον πυκνοκατοικημένης συνοικίας στο κέντρο της Βηρυτού.

Στο μεταξύ, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην κοιλάδα Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο, προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως μετέδωσε το ANI, στόχος του πλήγματος ήταν το σπίτι όπου διέμενε μία οικογένεια Σύρων προσφύγων.

Ο ισραηλινός στρατός στοχοθετεί την κοιλάδα Μπεκάα, που συνορεύει με τη Συρία, από την αρχή της αεροπορικής της εκστρατείας βομβαρδισμών εναντίον του Λιβάνου, στις 2 Μαρτίου.

Ο Πούτιν συζήτησε για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο των ΗΑΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, όπως δήλωσε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωση.

«Οι ηγέτες συνέχισαν να ανταλλάσσουν απόψεις για την επικίνδυνα επιδεινούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που έχει σοβαρές επιπτώσεις για το Ιράν και τις αραβικές χώρες», δήλωσε το Κρεμλίνο.

«Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να σταματήσει η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.