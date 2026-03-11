Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, σήμερα, Τετάρτη, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι πρώτοι συλληφθέντες της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των ατόμων που έχουν περάσει το κατώφλι των αρχών αυξάνεται διαρκώς, με τις συλλήψεις να έχουν φτάσει μέχρι στιγμής τις 38, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό αριθμό της επιχείρησης που ήταν 17.

Η αστυνομική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε από τις πρωινές ώρες της Τρίτης, είχε ως στόχο την εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων.

Τα κέρδη του κυκλώματος υπολογίζονται σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ προκύπτει ότι οι δράστες δεν περιορίζονταν μόνο στην παρανομία του τζόγου, αλλά προχωρούσαν και σε συστηματική εξαπάτηση των ίδιων των παικτών.