Δεν είναι καθόλου σαφές το που θα καταλήξει ο Χιλιανός προπονητής του ισπανικού συλλόγου για την θέση του γκολκίπερ.

Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι τελικώς θα κάνει ο κόουτς Μάνουελ Πελεγκρίνι για τον αγώνα της Μπέτις απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Άλβαρο Βάλες είναι κατά κύριο λόγο ο βασικός τερματοφύλακας της Μπέτις την φετινή σεζόν, ο οποίος αγωνίζεται περισσότερο στη La Liga, αλλά έχει μετάσχει επίσης και στους πρώτους πέντε αγώνες της League Phase, εν μέρει και λόγω ενός τραυματισμού του Πάου Λόπεζ.

Ο Αντριάν έχει καταγράψει φέτος μόνο 5 συμμετοχές, αποκλειστικά στο Κύπελλο Ισπανίας και ενώ ο Πάου Λόπεζ, έχει καθίσει κάτω από τα γκολπόστ της Μπέτις για 11 αγώνες, συμπεριλαμβανομένης της αναμέτρησης εναντίον του ΠΑΟΚ, αλλά και αυτής κόντρα στην Φέγενορντ για τα δύο τελευταία παιχνίδια της League Phase του Europa League. Ο Βάλες ήταν ο βασικός τερματοφύλακας και τον τελευταίο 1,5 μήνα, αλλά τώρα κινδυνεύει να επιστρέψει στον πάγκο λόγω του Λόπεζ. Ο Πελεγκρίνι γενικά κατά καιρούς κάνει εκτεταμένο ροτέισον στους τερματοφύλακές του. Στην αποστολή για τον αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι και οι 3 γκολκίπερ (Βάλες, Λόπεζ και Αντριάν).