Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πουκέτ στην Ταϊλάνδη, όταν αεροσκάφος της εταιρείας Air India Express πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί με τη μύτη στον διάδρομο και να υποστεί ζημιές. Το συμβάν οδήγησε τις Αρχές του αεροδρομίου στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του διαδρόμου, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις σε πτήσεις και ταλαιπωρία σε επιβάτες.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 133 επιβάτες, ανάμεσά τους δύο βρέφη, καθώς και επτά μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, κανείς δεν τραυματίστηκε και όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος μετά το περιστατικό.