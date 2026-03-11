«Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, ούτε καν κομματικός. Είναι ένας αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνάντηση που είχε στο Στρασβούργο με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης «του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων» στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε απευθυνόμενος στην κ. Πέρεθ ότι «από την πρώτη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκάλυψε αυτήν τη νοσηρή υπόθεση του predator, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και εσύ προσωπικά, σταθήκατε στο πλευρό μου, στο πλευρό του ΠΑΣΟΚ».

Την ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία της, όπως είπε, «να συζητηθεί σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που καταδίκασε τέσσερις ιδιώτες που παγίδευσαν τη μισή κυβέρνηση, πολιτικούς, αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους, αποδεικνύοντας ότι πίσω από αυτήν την κατάσταση κρύβεται το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά ο πρωθυπουργός».

«Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, ούτε καν κομματικός. Είναι ένας αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πει την αλήθεια. Οφείλει να σεβαστεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Από την πλευρά της, η επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σημείωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ότι υποδέχεται τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σε μια στιγμή «σημαντική και αποφασιστική για την αναγνώριση του έργου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, και ειδικότερα του έργου του Νίκου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ευρωβουλευτή σχετικά με την υπεράσπιση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και την καταγγελία της υπόθεσης του Predator». «Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπήρξε, όπως είπα, ένας μεγάλος υπερασπιστής του κράτους δικαίου, διότι η υπεράσπιση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα σημαίνει ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε.