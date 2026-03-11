Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Πέμπτη (12/3) τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ματς καθώς θα επιστρέψει στη δράση ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ είχε τραυματιστεί σοβαρά τον Δεκέμβριο του 2024 στον αγώνα με τη Μπασκόνια και παρέμεινε εκτός μέχρι και τον Μάιο του 2025. Τότε, είχε πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής στο Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και προέκυψε νέο πρόβλημα.

Ο Λεσόρ δεν έχει αγωνιστεί ούτε για ένα δευτερόλεπτο από τότε, τώρα όμως είναι έτοιμος για την επιστροφή στη δράση καθώς το ιατρικό τιμ έχει ανάψει το πράσινο φως και ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίζει ξανά σε αυτόν.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού επιβεβαίωσε στις δηλώσεις του για το ματς με τη Ζαλγκίρις ότι ο Γάλλος σέντερ είναι διαθέσιμος και οι οπαδοί των «πράσινων» ανυπομονούν να τον δουν ξανά σε δράση.