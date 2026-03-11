Για το πώς αντιμετωπίζουν τα κόμματα την παραπληροφόρηση μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου κατά τη διάρκεια του Athens Alitheia Forum, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Εκφράζοντας τη λύπη της για την απουσία εκπροσώπων από άλλα κόμματα στη συγκεκριμένη συζήτηση, η κα Σδούκου τόνισε πως “χρειάζεται γενναιότητα να μπορείς να σταθείς και να αντιπαρατεθείς με τα επιχειρήματα σου και ας διαφωνούμε και να κάνουμε έναν πολιτισμένο διάλογο και οφείλω να ομολογήσω ότι ήτανε απογοητευτικό”.

Αναφορικά με τα fake news στην πολιτική, η κα Σδούκου τόνισε πως “δυστυχώς πια ο δημόσιος διάλογος ή η αντιπαράθεση γίνεται με όρους πόλωσης και τοξικότητας και θέλει πολύ προσπάθεια, εάν θέλουμε να λογιζόμαστε ως σοβαροί και υπεύθυνοι άνθρωποι στο χώρο της πολιτικής για να μπορέσει να αντισταθείς από το να διαδόσεις ένα ψέμα, να δημιουργήσει σε εντυπώσεις, να καλλιεργήσεις μια εσφαλμένη εντύπωση, που στο τέλος της ημέρας πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτό έχει ένα κόστος στην πολιτική και στον τρόπο που οι πολίτες αντιλαμβάνονται τελικά τους πολιτικούς, την πολιτική και τη δημοκρατία”.

Όπως πρόσθεσε η κα Σδούκου, πολλές φορές παρακολουθώντας δημόσιες συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης ” δυστυχώς τις περισσότερες φορές ο κόσμος απογοητεύεται γιατί κάπου χάνεται τελικά η πληροφορία, μπερδεύεται ο κόσμος” και “είναι χρέος μας, όσοι υπηρετούμε τις θέσεις αυτές και τον δημόσιο λόγο, να μπορούμε να τοποθετούμαστε με βάση την αλήθεια, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και δεδομένα”.

Η κα Σδούκου τόνισε πως “όταν μιλάμε για την παραπληροφόρηση, μιλάμε για κάτι πιο στοχευμένο ένα στρατηγικό, μία οργανωμένη προσπάθεια για να αντιμετωπθισθεί μία παραπλάνηση και χειραγώγηση της κοινής γνώμης” και πρόσθεσε πως εάν ήταν εδώ οι άλλοι εκπρόσωποι “θα τους έλεγα να μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν κώδικα, τον οποίο να το σεβόμαστε κάθε φορά που συνομιλούμε, για παράδειγμα να μην αντιπαρατιθέμεθα κάθε φορά χτυπώντας επί προσωπικού κάποιον ή όταν υπάρχουνε επίσημα στοιχεία από διάφορους θεσμούς από τα υπουργεία να μην τα αμφισβητούμε”.

Αναφερόμενη στην πανσπερμία των πηγών πληροφόρησης, ιδίως στα ΜΚΔ η κα Σδούκου τόνισε “σε ό,τι αφορά τα fake news ναι στο κόμμα έχουμε επιχειρήσει να φτιάξουμε ένα παρατηρητήριο να κάνουμε ένα fact checking και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις ψευδείς ειδήσεις παραθέτοντας τα ακριβή στοιχεία, με δεδομένα και αριθμούς ” για να μπορεί κάποιος “να μπαίνει κάπου για να βλέπει ποια είναι η αλήθεια”.

“Είναι δύσκολη όμως αυτή η μάχη”, τόνισε η κα Σδούκου “να χάνεσαι μέσα στο διαδίκτυο, να χάνεσαι μέσα στο ορυμαγδό της πληροφόρησης και να προσπαθείς τελικά μόνος σου να παλεύεις να βρεις την αλήθεια, τι ισχύει και τι όχι και γι’ αυτό θεωρώ ότι τα κόμματα έχουνε πολύ μεγάλη ευθύνη σε αυτό και αυτό τελικά έχει ένα αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη που έχουν τελικά οι πολίτες στους θεσμούς και στα κόμματα φυσικά”.

Όπως πρόσθεσε “η αλήθεια κερδίζει στο τέλος, όμως αυτό θέλει υπομονή, επιμονή, θέλει προσπάθεια, αλλά στο τέλος θεωρώ ότι πρέπει να κερδίζει η αλήθεια” κι αυτή είναι “η προσπάθεια που πρέπει να κάνουνε όλα τα κόμματα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό στο τέλος της ημέρας είναι ότι χάνουμε μέσα από αυτό. Οι πολίτες τελικά στο τέλος φεύγουνε, απαξιώνουνε τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα για να τους φέρουμε πίσω για να τους κερδίσουμε πρέπει να τους λέμε την αλήθεια”, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Τέλος, πρόσθεσε πως “πρέπει να μπορεί ο πολιτικός γιατί είναι άνθρωπος, να μπορεί να τα πάρει πίσω και να πει ότι εδώ έκανα λάθος. Δεν χάνει τουναντίον ομίζω ότι κερδίζει στην αξιοπιστία του και δείχνει και ένα σεβασμό προς τους πολίτες . Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι εάν έχεις το θάρρος της γνώμης να πεις είπα κάτι, δεν το ήξερα, έκανα λάθος ,το διορθώνω και να μην το αφήνεις να διαιωνίζεται μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις”.