Κλειστές θα παραμείνουν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου, σχολικές μονάδες στα Ιωάννινα, καθώς σε ορισμένα κτίρια δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι απαιτούμενοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που έπληξε την Ήπειρο.

Ειδικότερα, η απόφαση πάρθηκε μετά και τη σημερινή συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Ιωαννίνων υπό τον δήμαρχο Θωμά Μπέγκα, με τη συμμετοχή αντιδημάρχων, εκπροσώπων των Σχολικών Επιτροπών, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου.

Με βάση τα αποτελέσματα των πρώτων αυτοψιών που πραγματοποίησαν μικτά κλιμάκια του Δήμου Ιωαννιτών και του ΤΕΕ Ηπείρου, και ενόψει της άφιξης κλιμακίου της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για τον δευτεροβάθμιο έλεγχο, αποφασίστηκε οι παρακάτω σχολικές μονάδες να παραμείνουν κλειστές έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026:

-Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

-3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαρούτσειο»

-7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Παυλίδειος Σχολή» – ΖΕΠ, 4ο Νηπιαγωγείο & Ειδικό Νηπιαγωγείο (συστεγάζονται)

-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων

-5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Βαλάνειος Σχολή»

-Γυμνάσιο Πεδινής.

Ο δήμος Ιωαννιτών συνεχίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τους απαραίτητους ελέγχους με βασικό γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.