Νέες αποκαλύψεις είδαν το φως της δημοσιότητας για τους Ρομά που κατηγορούνται για την απάτη με τις χρυσές λίρες, καθώς φέρεται να έπεσε θύμα τους πατέρας πρώην βουλευτή, δίνοντάς τους συνολικά 710.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, στις αρχές του 2015 έγινε καταγγελία στη Λάρισα από πατέρα γυναίκας που υπήρξε βουλευτής, ότι τον προσέγγισαν οι κατηγορούμενοι Ρομά και υποσχέθηκαν να του πουλήσουν χρυσές λίρες.

Ο άνδρας τους έδωσε λοιπόν το ποσό των 710.000 ευρώ με βάση την καταγγελία, αλλά στη συνέχεια δεν πήρε ποτέ τις λίρες. «Ούτε είδα ποτέ, ούτε τα λεφτά μου πήρα πίσω», είπε σύμφωνα με το Live News.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του Mega, ανέφερε ότι τότε οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ο πατέρας της βουλευτή προσπάθησε να εξαγοράσει τις ψήφους τους και για αυτό έδωσε αυτό το ποσό.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ερευνάται μέχρι και σήμερα, ενώ θα εξεταστεί στη δίκη των κατηγορούμενων Ρομά.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει σε συμπέρασμα για τη συγκεκριμένη καταγγελία, δηλαδή αν στέκει ή όχι. Ωστόσο, στη δίκη των Ρομά αναμένεται να καταθέσουν οι συγγενείς της πρώην βουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι για τον τερματισμό της δράσης των κατηγορούμενων πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2026 αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με συνολικό όφελος και προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Παράλληλα, κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, παραβίαση της νομοθεσίας για τα συμπληρώματα διατροφής και την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Ο τρόπος δράσης

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προσέγγιζαν τα θύματά τους και αφού παρουσιάζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, επικαλούνταν δήθεν προσωρινή έλλειψη οικονομικής ρευστότητας. Ακολούθως, υπόσχονταν να πουλήσουν στα θύματά τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη απ’ αυτή της αγοράς, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές αυτές ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες ωστόσο ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς προφάσεις.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα.