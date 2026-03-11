Οι New York Times σε νέο δημοσίευμα έγραψαν ότι από λάθος του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν τα 168 παιδιά στο σχολείο του Ιράν, είδηση που στην αρχή η Ουάσιγκτον είχε διαψεύσει, κατηγορώντας την Τεχεράνη για το χτύπημα.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές προσκείμενες στην έρευνα, ο πύραυλος Tomahawk ερρίφθη από τον αμερικανικό στρατό.

«Ο βομβαρδισμός της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Shajarah Tayyebeh ήταν αποτέλεσμα ενός λάθους στόχευσης από τον αμερικανικό στρατό, που πραγματοποιούσε πλήγματα εναντίον μιας παρακείμενης ιρανικής βάσης, της οποίας το σχολικό κτίριο αποτελούσε παλαιότερα τμήμα, βάσει των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της έρευνας», αναφέρουν οι New York Times.

«Οι αξιωματικοί της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης όρισαν τις συντεταγμένες του στόχου για το πλήγμα χρησιμοποιώντας παρωχημένα δεδομένα, τα οποία τους έδωσε η υπηρεσία πληροφοριών Άμυνας, σύμφωνα με πρόσωπα ενήμερα για την έρευνα», συμπληρώνει η εφημερίδα.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι αυτά τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και ότι παραμένουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, ιδίως γιατί αυτές οι παρωχημένες πληροφορίες δεν επανελέγχθηκαν.