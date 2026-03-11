Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν το 37ο κύμα επιθέσεων κατά του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιώντας τους «υπερ-βαρείς πυραύλους ‘Khoramshahr’» σε συνεχείς, πολυεπίπεδες επιθέσεις διάρκειας άνω των τριών ωρών.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι IRGC ανέφεραν ότι στόχευσαν για δεύτερη φορά το κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών Haela νότια του Τελ Αβίβ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Beer Yaqub, στη Δυτική Ιερουσαλήμ και στη Χάιφα.

Επιπλέον, βάσεις των ΗΠΑ στο Ερμπίλ του Ιράκ και τα κεντρικά της Πέμπτης Ναυτικής Δύναμης στο Μανάμα του Μπαχρέιν «υποβλήθηκαν επίσης σε σφοδρή επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Οι IRGC δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν «στοχευμένες και ισχυρές επιθέσεις» έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι τους. «Σε αυτή τη μάχη, σκεφτόμαστε μόνο την πλήρη παράδοση του εχθρού», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Τι είπαν οι IDF

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εντόπισε πυραυλική εκτόξευση από το Ιράν με στόχο το Ισραήλ και προχώρησε στην ενεργοποίηση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους οι οποίο εκτοξεύτηκα από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αντιμετώπιση της απειλής», ανέφερε μέσω Telegram λίγο πριν από τη 01:00.

Κατόπιν, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν στην Ιερουσαλήμ σειρήνες της αεράμυνας και κρότους μακρινών εκρήξεων.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως οι κάτοικοι μπορούν να βγουν από τα καταφύγια.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας αμέσως.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πάντως πως προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε «μικρό αριθμό ανθρώπων που τραυματίστηκαν κατευθυνόμενοι» στα καταφύγια.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό Κανάλι 12 από την πλευρά του έκανε λόγο για τραυματίες εξαιτίας των ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων κοντά στο Τελ Αβίβ, χωρίς να μεταδώσει κάποιον αριθμό