Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στο Στενό του Ορμούζ την Τρίτη.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πολλαπλά ιρανικά ναυτικά σκάφη, στις 10 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 16 πλοίων τοποθέτησης ναρκών κοντά στον Στενό του Ορμούζ», αναφέρει το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ στο X, επισυνάπτοντας ένα βίντεο που δείχνει ορισμένες από τις επιθέσεις.

Νωρίτερα, αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών είχε αρχίσει να βλέπει ενδείξεις ότι το Ιράν προχωρά σε μέτρα για την ανάπτυξη ναρκών στο Στενό του Ορμούζ.

Μετά τις αναφορές αυτές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός είχε καταστρέψει «10 ανενεργά πλοία και/ή σκάφη τοποθέτησης ναρκών, με ακόμη περισσότερα να ακολουθήσουν!»