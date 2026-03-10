Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα σε λεωφορείο στο Κέρζερς της Ελβετίας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ταχυδρομικό λεωφορείο στην πόλη Κέρζερς, στο καντόνι του Φριμπούργου. Στη συνέχεια το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού Φριμπούργου.

«Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο. Τα αίτια δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά».

🔴🇨🇭SUIZA – #ULTIMAHORA

🚨🔥HOMBRE SE SUICIDA EN UN AUTOBUS…



Las imagenes son dantescas y es que un hombre, del que no se conocen datos, se prendió fuego a si mismo a bordo de un autobús en Kerzers, Suiza. El hombre, evidentemente, ha fallecido y ha dejado a varias personas… pic.twitter.com/NqF0vwLRBa — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) March 10, 2026

Πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, καθώς το λεωφορείο τυλιγόταν γρήγορα στις φλόγες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν σοκαριστικές εικόνες από το σημείο, στις οποίες το όχημα φαίνεται ολοσχερώς κατεστραμμένο, με τεράστιες φλόγες να υψώνονται αρκετά μέτρα στον αέρα και πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και προειδοποίησε τους κατοίκους να μην πλησιάζουν.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, το λεωφορείο είχε σχεδόν μετατραπεί σε ένα καμένο κουφάρι.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο, προσφέροντας βοήθεια στους τραυματίες και ασφαλίζοντας την περιοχή, ενώ οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά.