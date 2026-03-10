Η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε με 6-1 την Αταλάντα εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Champions League, η Ατλέτικο Μαδρίτης πάτησε με 5-2 την Τότεναμ εντός έδρας, ενώ η Νιούκαστλ και η Μπαρτσελόνα έμειναν στο 1-1 στην Αγγλία.

Στο Μπέργκαμο οι Βαυαροί φρόντισαν να δείξουν από νωρίς τις διαθέσεις τους, καθώς στο 12′ ο Στάνισιτς έκανε το 0-1 μετά το γύρισμα του Γκάμπρι και στο 22′ ήρθε και το 0-2 από το δυνατό σουτ του Ολίσε εκτός περιοχής. Οι Γερμανοί, μάλιστα, δεν σταμάτησαν εκεί αλλά στο 25′ έκαναν και το 0-3 με τον Γκνάμπρι που βγήκε τετ α τετ.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 52′, ο Τζάκσον με ωραίο τελείωμα έγραψε το 0-4, στο 64′ ο Ολίσε με όμορφο πλασέ ανέβασε το σκορ στο 0-5 και στο 66′ ο Μουσιάλα με προβολή, μετά το γύρισμα του Τζάκσον, έκανε το 0-6! Το μόνο που κατάφερε η Αταλάντα ήταν να πετύχει το γκολ της τιμής στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Πάσαλιτς (1-6).

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2

Στη Μαδρίτη η Ατλέτικο βρέθηκε να προηγείται με 3-0 στο πρώτο 15λεπτο χωρίς καλά-καλά να καταλάβει το πώς. Στο 6′ ο τερματοφύλακας Κίνσκι έκανε τεράστιο λάθος δίνοντας την ευκαιρία στον Γιορέντε να κάνει το 1-0, στο 14′ ήρθε το μεγάλο λάθος του Φαν Ντε Φεν για να γίνει το 2-0 από τον Γκριεζμάν και στο 15′ ο Κίνσκι έκανε νέα απίθανη γκάφα, για να γίνει το 3-0 από τον Άλβαρες.

Ο Ιγκόρ Τούντορ έβγαλε αμέσως τον Τσέχο τερματοφύλακα για να βάλει τον Βικάριο στη θέση του και στο 22′ ο Λε Νορμάν με κεφαλιά έγραψε το 4-0! Στο 26′ ο Πόρο με πλασέ μείωσε σ 4-1, στο 37′ οι Άγγλοι είχαν δοκάρι σε κεφαλιά του Ρομέρο και στο 55′ ο Άλβαρες έφυγε στον κενό χώρο, βγήκε τετ α τετ και έκανε το 5-1. Το τελικό 5-2 διαμορφώθηκε στο 76′ από τον Σολάνκε μετά το λάθος του Όμπλακ.

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

Στην Αγγλία, η Νιούκαστλ ήταν καλύτερη από το ξεκίνημα και είχε ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν αξιοποίησε καμία. Οι Άγγλοι κατάφεραν, τελικά, να ανοίξουν το σκορ λίγο πριν το τέλος και συγκεκριμένα στο 86′ με προβολή του Μπαρνς μετά τη σέντρα του Μέρφι, στο 95′ όμως ο Τιαό ανέτρεψε τον Όλμο και ο Γιαμάλ εκτέλεσε το πέναλτι και ευστόχησε για το 1-1.