Ο Βασίλης Σπανούλης έχει ενημερώσει τη διοίκηση της Μονακό για την απόφασή του να αποχωρήσει λόγω των τεράστιων προβλημάτων που υπάρχουν και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Μέχρι και πριν λίγους μήνες οι Μονεγάσκοι, οι οποίοι είχαν φτάσει ως τον τελικό της Euroleague πέρυσι, διεκδικούσαν ακόμη και την 1η θέση στη βαθμολογία, τώρα όμως έχουν κατρακυλήσει.

Με επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια, η Μονακό κινδυνεύει να μείνει εκτός 10άδας καθώς τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει έχουν ως συνέπεια οι παίκτες να μην είναι συγκεντρωμένοι στη δουλειά τους, να μην έχουν ως προτεραιότητα το να… ματώσουν στο παρκέ για τη νίκη.

Έχοντας μείνει με μόλις οκτώ παίκτες πλέον, η γαλλική ομάδα δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλό στη συνέχεια της σεζόν και όλα αυτά, φυσικά, τα ξέρει καλύτερα από όλους ο προπονητής, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει.

Ο Σπανούλης έχει ενημερώσει τη Μονακό για την απόφασή του και απομένει η επισημοποίηση του διαζυγίου, το οποίο θα έρθει πριν τον αγώνα της Πέμπτης (12/3) με τον Ολυμπιακό.