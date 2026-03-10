Σε ηλικία 55 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Θωμάς Πουλιόπουλος, ο αστυνομικός από τη Θεσσαλονίκη που έπασχε από καρκίνο, αλλά τον ενημέρωσαν με ένα χρόνο καθυστέρηση για το αποτέλεσμα της βιοψίας.

Ο άτυχος αστυνομικός έδωσε έναν άνισο αγώνα, έχοντας χάσει πολύτιμο χρόνο λόγω μιας διάγνωσης που παρέμεινε στα «συρτάρια» για έναν ολόκληρο χρόνο, έγραψε η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Μακεδονία».

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «Γολγοθά»

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο 55χρονος ενημερώθηκε με τεράστια καθυστέρηση ότι οι εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο έδειχναν καρκίνο. Η αμέλεια αυτή του στέρησε τη δυνατότητα για έγκαιρη θεραπεία, με τον ίδιο να δηλώνει χαρακτηριστικά στους νομικούς του εκπροσώπους: «Με εκτέλεσαν».

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία τον Αύγουστο του 2025, όταν παρουσίασε ειλεό λόγω νέων οζιδίων στο έντερο. Σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, είχε περιγράψει με σπαρακτικό τρόπο το μαρτύριό του: «Βασανίζομαι. Έφτασα στο σημείο να μην αντέχω άλλο. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω».

Ξεσπούν οι δικηγόροι του

Οι νομικοί συμπαραστάτες της οικογένειας, η ομάδα του γραφείου του Νίκου Διαλυνά, εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για την κατάληξη, υποσχόμενοι ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν μέχρι τέλους. «Το κρίμα στον λαιμό όσων είναι υπεύθυνοι για τον θάνατό του και όσων προσπαθούν να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Θα μας βρουν μπροστά τους», ανέφερε ο Νίκος Διαλυνάς. «Είναι τραγικό να χάνεται μια ζωή το 2026 από καθυστερημένη διάγνωση. Θα παλέψουμε για τη δικαίωση της μνήμης του», ήταν το μήνυμα της Άρτεμις Διαλυνά. Από την πλευρά του ο Νάσος Διαλυνάς δήλωσε: «Αν όλα γίνονταν σωστά, ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο θα ζούσε, αλλά μπορεί να είχε ιαθεί».

Οι δικηγόροι του σημείωσαν πως ο μόνος που μπορεί να έχει «ήσυχη τη συνείδησή του» είναι ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος είχε επιδείξει ενδιαφέρον για την υπόθεση, σε αντίθεση με το εσωτερικό σύστημα του νοσοκομείου που φέρεται να επιχείρησε συγκάλυψη.

Η κηδεία του Θωμά Πουλιόπουλου αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η δικαστική μάχη για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους της καθυστερημένης διάγνωσης περνά πλέον σε νέα φάση.