Για τον κίνδυνο που δημιουργεί η έλλειψη δοτών ήπατος προειδοποίησε ιατροδικαστής στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τον θάνατο μιας 14χρονης που δεν κατάφερε να βρει εγκαίρως μόσχευμα για μεταμόσχευση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η Μέιζι Άλμοντ ήταν ένα «υγιές και δραστήριο» κορίτσι 14 ετών χωρίς υποκείμενα προβλήματα υγείας. Ωστόσο πέθανε λίγες ημέρες αφότου παραπονέθηκε για έναν απλό «πόνο στην κοιλιά», ενώ σύμφωνα με τη μητέρα της τα μάτια της απέκτησαν μια «απερίγραπτη κίτρινη απόχρωση». Η Μέιζι αρρώστησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 και την επόμενη ημέρα οι γονείς της την μετέφεραν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Tameside General στο Γκρέιτερ Μάντσεστερ.

Εκεί οι γιατροί διέγνωσαν ηπατίτιδα. Η 14χρονη, που θεωρούνταν υποδειγματική μαθήτρια και εργαζόταν σε δύο μικρές δουλειές παράλληλα με το σχολείο, νοσηλεύτηκε τρεις φορές μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες καθώς η κατάστασή της επιδεινωνόταν.

Παρά τις εκτεταμένες εξετάσεις, οι γιατροί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάποια λοίμωξη, γενετική πάθηση ή άλλη αιτία που να εξηγεί την οξεία ηπατική ανεπάρκεια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η μεταφορά για μεταμόσχευση

Στις 26 Σεπτεμβρίου η Μέιζι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Ήπατος του νοσοκομείου Leeds General. Την επόμενη ημέρα μπήκε στη λίστα για μεταμόσχευση ως «εξαιρετικά επείγουσα» περίπτωση. Ωστόσο συμβατός δότης δεν βρέθηκε εγκαίρως. Όταν τελικά εμφανίστηκε διαθέσιμο μόσχευμα την 1η Οκτωβρίου, η κατάσταση της 14χρονης είχε ήδη επιδεινωθεί σοβαρά.

Ο εγκέφαλός της είχε διογκωθεί και είχαν προκληθεί βλάβες και σε άλλα όργανα. Σύμφωνα με τον βοηθό ιατροδικαστή του Μάντσεστερ Νότου, Άντριαν Φάροου, οι επιπλοκές αυτές σήμαιναν ότι «οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν τόσο μικρές που η μεταμόσχευση δεν πραγματοποιήθηκε».

Η Μέιζι πέθανε την επόμενη ημέρα, στις 2 Οκτωβρίου 2024. Η έρευνα για τον θάνατό της, που ολοκληρώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, κατέληξε ότι η αιτία ήταν εγκεφαλικό οίδημα, πολυοργανική ανεπάρκεια και οξεία ηπατική ανεπάρκεια χωρίς ανιχνεύσιμα αντισώματα.

Προειδοποίηση για έλλειψη δοτών

Στην έκθεσή του για την αποτροπή παρόμοιων θανάτων στο μέλλον, ο ιατροδικαστής προειδοποίησε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθούν κι άλλες ζωές αν δεν ληφθούν μέτρα. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με μαρτυρία παιδιατρικού ηπατολόγου, υπάρχει εθνική έλλειψη δοτών ήπατος, ιδιαίτερα για παιδιά που χρειάζονται επείγουσα μεταμόσχευση.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν επιτρέπουν τη χρήση ήπατος από δότες που πέθαναν από καρδιακή ανακοπή, λόγω χαμηλών ποσοστών επιτυχίας στο παρελθόν. Έτσι, τα διαθέσιμα μοσχεύματα περιορίζονται κυρίως σε περιπτώσεις εγκεφαλικού θανάτου. Επιπλέον, οι ζωντανές δωρεές ήπατος σπάνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τόσο επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έρευνα, ο αριθμός των διαθέσιμων μοσχευμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο. Ενώ παλαιότερα ένα μόσχευμα μπορούσε να βρεθεί μέσα σε 48 ώρες, σήμερα η αναμονή μπορεί να φτάσει ακόμη και την μία εβδομάδα.

«Θα κρατήσουμε τη μνήμη της ζωντανή»

Οι γονείς της, Κάθριν και Στιούαρτ Άλμοντ, περιέγραψαν την κόρη τους ως «έναν από τους πιο χαρούμενους, ευγενικούς και θετικούς ανθρώπους», που «χαμογελούσε και μιλούσε συνεχώς με όλους».

Η απώλειά της, όπως δήλωσαν, είναι «αδιανόητη» και τους έχει αφήσει «συντετριμμένους». Για να τιμήσουν τη μνήμη της, δημιούργησαν τη φιλανθρωπική οργάνωση Maisie Moo’s Missions, η οποία προωθεί τη δωρεά οργάνων και αίματος.

Όπως λένε οι ίδιοι, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία θέλουν να «κρατήσουν το φως της Μέιζι ζωντανό»