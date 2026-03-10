Οι Φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τρίτη προς Τετάρτη.

Σε ανακοινωθέν τους το οποίο μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν πως εκτόξευσαν μεγάλο αριθμό πυραύλων εναντίον της βάσης του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και εναντίον τριών εγκαταστάσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο ιρακινό Κουρδιστάν.