BEAST

Οι εσωτερικές συσκέψεις

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από τις εσωτερικές συσκέψεις που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με το πως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις συνέπειες από την πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο το Ιράν. Έμαθα ότι έχουν γίνει πολλές διαφορετικές συσκέψεις που αφορούν ορισμένα κρίσιμα πεδία, με τον πρωθυπουργό να έχει ζητήσει να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις για να μην επεκταθεί η κρίση και δημιουργηθούν αρνητικές παρενέργειες στην ελληνική οικονομία. Η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος για να υπάρξουν μέτρα στήριξης ορισμένων κατηγοριών.

Το βλέμμα στον τουρισμό

Αυτό που έμαθα είναι ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα (και) στον τουρισμό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις για την Ελλάδα, αν και οι χώρες στην ευρύτερη περιοχή έχουν πληγεί. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο έχουν πληροφορίες για ακυρώσεις σε γειτονικές χώρες και το κρίσιμο είναι κατά πόσο θα υπάρξουν και στην χώρα μας. Κυρίως όχι λόγω θέματος ασφάλειας που δεν τίθεται, αλλά υψηλού κόστους μεταφοράς και μετακίνησης προς την Ελλάδα, λόγω αλματώδους αύξησης των αεροπορικών εισιτηρίων.

Pass πολέμου

Είναι σίγουρο πως θα δοθούν ορισμένα pass, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου. Το κρίσιμο είναι να μην φύγουν πολλά χρήματα από τα κρατικά ταμεία καθώς μπαίνουμε σε εκλογική χρονιά και ο πρωθυπουργός θέλει να ανοίξει το πουγκί μετά τη ΔΕΘ του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Διεργασίες ενόψει της επαναφοράς του πλαφόν κέρδους

Ακούω στην αγορά ότι πολλοί και διαφορετικοί επαγγελματικοί κλάδοι που σχετίζονται με τα τρόφιμα και ποτά, απευθύνονται στον υπουργό Ανάπτυξης, ζητώντας συναντήσεις μαζί του. Κι αυτό γιατί πρόθεση του Τάκη Θεοδωρικάκου είναι η επαναφορά του μέτρου που βάζει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα βασικά αγαθά που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, κάποιοι επιδίωξαν ήδη να κάνουν ραντεβού μαζί του, προκειμένου να βολιδοσκοπήσουν το τοπίο και ήδη τα πρώτα ραντεβού κλείστηκαν. Όχι με τον υπουργό, αλλά με τη νέα διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη, του νεοσύστατου φορέα που δημιουργήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Στο Προεδρικό ο Μητσοτάκης

Πάντως σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις που είναι πυκνές. Δεν είναι έκτακτη συνάντηση, αλλά είναι η μηνιαία καθιερωμένη επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη που όμως γίνεται εν μέσω του πολέμου. Η συνάντηση άργησε βέβαια αρκετές ημέρες επειδή ο πρωθυπουργός είχε πολύ βαρύ πρόγραμμα.

Χαμόγελα στο Μαξίμου

Διανύουμε εβδομάδα δημοσκοπήσεων, κλειστών και ανοικτών. Άνθρωπος από τον χώρο των δημοσκόπων μου είπε ότι στο Μαξίμου έχουν στα χέρια τους μετρήσεις που δεν δείχνουν απλά το κυβερνών κόμμα με το 3 μπροστά αλλά κοντά στο 35%. Η συσπείρωση των γαλάζιων ψηφοφόρων είναι ψηλά αλλά δεν έχει πιάσει ακόμα ταβάνι και όπως όλα δείχνουν είχε θετικό αντίκτυπο η αποφασιστικότητα που έδειξε ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη κρίση στην Κύπρο. Βέβαια, ο ίδιος μου τόνισε ότι παρά τα χαμόγελα που υπάρχουν στο κυβερνητικό επιτελείο λένε ότι αρκεί ένα στραβοπάτημα για να αλλάξει η εικόνα. Πάντως οι ειδήμονες λένε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι τελικά άπιαστος.

Εκλογικά σενάρια

Σε αυτό το κλίμα άρχισε πάλι το προσφιλές θέμα πολλών. Πότε θα γίνουν εκλογές και εάν η Άνοιξη ή οι αρχές του καλοκαιριού είναι η κατάλληλη περίοδος για να στηθούν κάλπες. Πάντως αυτό πρέπει να το αποφασίσει ο πρωθυπουργός που δεν δείχνει διάθεση να αλλάξει τις συνήθειές του. Οι πληροφοριοδότες μου εμμένουν πως θέλει να εξαντλήσει την τετραετία και θα παραμείνει θεσμικός, αλλά υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι δεν θα βρει κατάλληλη ευκαιρία να τις κάνει και εστιάζουν στην άνοδο, έστω και μικρή, των τελευταίων ημερών και του στοιχείου πως οι πολίτες θέλουν σταθερότητα και όχι αναταραχή. Αυτό βέβαια ενισχύει το στόχο της αυτοδυναμίας.

Ζήτησε να κοπεί συνυποψήφιος της

Εκλογές έρχονται -αργά ή γρήγορα- και ως γνωστόν, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Και το λέω αυτό γιατί φτάνουν συνεχώς στα αυτιά μου πληροφορίες για υποψηφίους που κάνουν συμμαχίες ή και για άλλους που προσπαθούν να κόψουν συνυποψήφιους τους. Οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά μου από τη Βόρεια Ελλάδα περιγράφουν ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή παρά προεκλογική προετοιμασία. Συγκεκριμένα, γαλάζια υποψήφια με υψηλές βλέψεις έχει την αξίωση όπως μαθαίνω να κοπεί συνυποψήφιος της και πρώην βουλευτής. Ο λόγος είναι ότι ο εσωκομματικός αντίπαλος έχει ερείσματα και ξέρει την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής με την απαράμιλλη φυσική αξία. Βέβαια έχουν φτάσει στα αυτιά του η «απαίτηση» με συνέπεια όπως σας προανέφερα να έχει ξεκινήσει μάχη. Όσο περνάει ο καιρός βέβαια τόσο τέτοια σκηνικά απ’ όλα τα κόμματα θα βγαίνουν στην επιφάνεια. Θα σας ενημερώνω.

Το γαλάζιο σύνθημα

Και επειδή σας έγραψα για τον στόχο της αυτοδυναμίας που πιστεύουν στο Μέγαρο Μαξίμου πως μπορεί να τον πετύχουν, πέρασα από το Κοινοβούλιο χθες και είδα αρκετούς βουλευτές της ΝΔ που συζητούσαν για τα εκλογικά σενάρια. Και μάλιστα άκουσα και σύνθημα που το λέει πολύ έντονα ο Νότης Μηταράκης. «Τρίτη θητεία, αυτοδυναμία».

Ο παράγοντας διασποράς fake news

H ευχή όλων όσοι βρέθηκαν στην πρώτη ημέρα του Athens Alitheia Forum -και δεν ήταν και λίγοι-, να αποτελέσει αυτό ένα θεσμικό βήμα στο διάλογο για την παραπληροφόρηση και τα fake news στέλνει κουβά όσους προσπάθησαν να αποδομήσουν την πρωτοβουλία του Παύλου Μαρινάκη. Η μεγάλη συμμετοχή από εκπροσώπους των μέσων, οι πολιτικοί, οι καθηγητές αλλά και το κοινό όλων των ηλικιών κυρίως των νέων επιβεβαίωσε το μεγάλο ενδιαφέρον. Οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων οι θέσεις που εκφράστηκαν ακόμη και οι αντίθετες απόψεις που καταγράφηκαν αναδεικνύουν το εγχείρημα που στο τέλος της (πρώτης) ημέρας νομίζω ότι πιστώνεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι φωνές που ακούστηκαν χάθηκαν μέσα στις σοβαρές και με γωνίες είναι η αλήθεια τοποθετήσεις απ’ όλο το φάσμα των εκπροσώπων της ενημέρωσης που αν μη τι άλλο πλήττεται άμεσα από τα fake news. Πολιτικοί και καθηγητές κατέθεσαν προτάσεις και σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο και για λύσεις. Οι ομιλητές δεν χάιδεψαν αυτιά αντίθετα φάνηκε ότι είχαν πάει εκεί για να μπουν σε μια διαδικασία ουσιαστικού διαλόγου. Αν κάτι καταγράψαμε πάντως την πρώτη ημέρα του συνεδρίου είναι το γεγονός ότι η ανωνυμία του Διαδικτύου πρέπει να ληφθεί υπόψη ως παράγοντας διασποράς fake news και όχι μόνο.

Η έξοδος του Ανδρουλάκη στο Galaxy

Χθες είχαμε την αμφίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ μετά μουσικής αλλά και μερικά παρατράγουδα όπως θα γνωρίζετε. Και αναφέρομαι στις δύο παραιτήσεις που έγιναν από το δεύτερο κύμα διεύρυνσης. Στη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, δηλώνουν πως τα αφήνουν όλα πίσω, στρέφοντας το βλέμμα στην κρίσιμη κάλπη των συνέδρων το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όμως προχθές το βράδυ, μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, παρακολούθησαν μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον άνθρωπο που είπε το «Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες» – το τραγούδι που έγινε ο άτυπος ύμνος της πολιτικής αλλαγής των 80s, για το ΠΑΣΟΚ. Αναφέρομαι φυσικά στον σπουδαίο ερμηνευτή Αντώνη Καλογιάννη ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021. Μετά το πέρας της βραδιάς όπως μου είπε άνθρωπος μου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με το «θείο βρέφος» -δηλαδή τον Κώστα Λαλιώτη- τη σύζυγο του, Μαρίνα Οικονόμου Λαλιώτη και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μανιάτη έκαναν μία στάση στο ιστορικό μπαρ Galaxy για ένα ποτό. Το τι ειπώθηκε δεν κατάφερα να το μάθω, αλλά όπως μου είπε άνθρωπος μου που ήταν εκεί, κάθισαν περίπου μία ώρα.

Ψυχρές σχέσεις για Γιαννακοπούλου – Διαμαντοπούλου

Και επειδή πιάσαμε το μουσικό πρόγραμμα στο ΠΑΣΟΚ, θα σας ενημερώσω για έναν απαράβατο και άγραφο νόμο που γνωρίζουν καλά όσοι ξέρουν να «διαβάζουν» τη νύχτα. Αν θέλεις να απαξιώσεις πλήρως το πρώτο όνομα, σηκώνεσαι και φεύγεις επιδεικτικά την ώρα που εκείνο παίρνει το μικρόφωνο και βγαίνει στην πίστα. Είναι η απόλυτη δήλωση μη σεβασμού. Και σας το αναφέρω αυτό, γιατί κάτι παρόμοιο συνέβη προχθές βράδυ στο Περιστέρι, σε μια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον προσυνεδριακό διάλογο. Όπου κεντρική ομιλήτρια ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία το τελευταίο διάστημα οργώνει τη χώρα ως ένα από τα βαριά χαρτιά της Χαριλάου Τρικούπη. Την ώρα που η πρώην υπουργός ανέβαινε στο βήμα, Νάντια Γιαννακοπούλου, αποφάσισε να την κάνει με ελαφρά. Όπως με ενημέρωσε άνθρωπος μου, η βουλευτής της περιοχής αποχώρησε από την αίθουσα, προτιμώντας να αξιοποιήσει τον χρόνο της «μαζεύοντας» σταυρούς για τις επερχόμενες εκλογές των συνέδρων. Αν αναρωτιέστε για το κλίμα ανάμεσα στις δύο κυρίες, σας λέω ότι η σχέση τους βρίσκεται στην κατάψυξη εδώ και καιρό. Η άτυπη αυτή κόντρα ξεκίνησε στις πρόσφατες εσωκομματικές κάλπες, όπου πολλοί περίμεναν την γυναικεία αλληλεγγύη που δεν ήρθε ποτέ.

Μια ετερόκλιτη ταύτιση

Την ίδια ώρα, έχει ενδιαφέρον η -ετερόκλιτη- ταύτιση -περίεργα πράγματα- της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός και υποψήφια για την προεδρία του κόμματος εμμένει ότι πρέπει να υπάρχουν όρια και κανόνες για όσους επιστρέφουν, άποψη που ουσιαστικά συμφωνεί και ο δήμαρχος Αθηναίων, αν και από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι ο Πελεγρίνης δεν επέστρεψε ποτέ διότι δεν ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ και άρα που να επιστρέψει; Και όπως μου είπαν από την ηγετική ομάδα, παρατηρείται ανεξήγητα δημιουργία τεχνητής κρίσης παραμονές του συνεδρίου, αλλά και λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τις κάλπες της Κυριακής για την εκλογή συνέδρων.

Ετοιμάζει «βαλίτσες» για Τατόι ο Βενέτης

«Σφήνα» σκοπεύει να μπει στον διαγωνισμό για το Τατόι η γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων Βενέτης, όπως μαθαίνω. Με σκοπό να συμπράξει με κάποιο από τα επιχειρηματικά σχήματα, κατά βάση εταιρειών ακινήτων, που συμμετέχουν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός για την ανάληψη των υπηρεσιών ψυχαγωγίας και εστίασης-φιλοξενίας στο Κτήμα Τατοΐου βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή πέντε επιχειρηματικών σχημάτων. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω, οι όροι του διαγωνισμού δίνουν την δυνατότητα ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, να επιλέξει το σχήμα που θα επικρατήσει, κάποιον πάροχο υπηρεσιών εστίασης και catering, προκειμένου να αναλάβει αυτόν τον τομέα. Κάτι που φέρνει στο προσκήνιο τον Σταύρο Μονεμβασιώτη, ιδιοκτήτη του Βενέτη και πρόεδρο του ποδοσφαιρικού Ηρακλή που εσχάτως πέτυχε την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία της Super League.

Νέες ανατιμήσεις στον καφέ;

Συζητούσα με άνθρωπο μεγάλης αλυσίδας καφέ και μου έλεγε ότι λόγω του πολέμου, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εύρεσης κοντέινερ για μεταφορά φορτίων, καθώς αρκετά από αυτά είναι αποκλεισμένα λόγω των εξελίξεων. Και βέβαια σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση που μπορεί να αγγίξει και το 100% στα μεταφορικά. Έτσι, ένα κοντέινερ που σήμερα στοιχίζει 5.000 ευρώ μπορεί να φτάσει τις επόμενες μέρες ακόμα και τις 10.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό; Σε συνάρτηση με το ότι τα φορτία θα χρειάζεται να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να αποφεύγουν το Ορμούζ, πιθανότατα θα υπάρξουν και νέες αυξήσεις σε προϊόντα όπως ο καφές. Ο οποίος έχει αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και όπως όλα δείχνουν μπορεί και πάλι η τιμή του να πάρει την «ανηφόρα».

Ενισχύουν τη θέση τους οι Ισπανοί στα Donkey Hotels

Υψηλότερο ποσοστό στην Donkey Hotels (Intercontinental, New Hotel, Semiramis κλπ) λέγεται ότι αποκτούν οσονούπω οι Ισπανοί της AZURE από τον όμιλο Ιωάννου (που φαίνεται ότι προσανατολίζεται περισσότερο στον χώρο των κατασκευών με την AVAX που πάει τραίνο) φτάνοντας σε μερίδια ακόμη και στο 70% του Ομίλου. Όπως μαθαίνω προς τούτο ήδη απομάκρυναν από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου, ενώ αναμένονται και έτερες απομακρύνσεις στελεχών. Στόχος των Ισπανών φέρεται να είναι υψηλότερα κέρδη εις βάρος της ποιότητας που συνάδει όμως με τον όρο εμπειρία. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αλλά ο τρόπος που λειτουργούν οι νέοι ιδιοκτήτες προσιδιάζει με αυτόν ισχυρών funds που επιχειρούν ακόμη και στη λεωφόρο Συγγρού όπου εμφανώς παραμερίζουν την ποιότητα προς χάριν του κέρδους προκειμένου να πουλήσουν ψηλά.

Να πουλήσει τα ακίνητα του Skyline ετοιμάζεται η Dimand

Συζητούσα με στέλεχος της αγοράς ακινήτων. Και μου έλεγε ότι σύντομα η Dimand αναμένεται να πουλήσει ένα πακέτο ακινήτων που απέκτησε μέσα από το περίφημο Project Skyline, μέρος του οποίου περιήλθε στη δική της ιδιοκτησία, ένα άλλο μέρος στην Premia και ένα ακόμα μέρος στην Alpha Bank. Στόχος της εισηγμένης εταιρείας ακινήτων είναι να «ξεφορτωθεί» ακίνητα που τη βαραίνουν και να βγάλει χρήματα από τις υπεραξίες που έχουν αυτά, εισπράττοντας το όφελος. Οι εξελίξεις πάνω στο θέμα αναμένονται λίαν συντόμως. Αναμείνατε στο ακουστικό σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι κατασκευαστικές ακουμπάνε στο «μαξιλάρι» των 17 δισ.

Περίπου 17 δισεκατομμύρια υπολογίζεται ότι είναι τα ανεκτέλεστα έργα, αυτά δηλαδή που έχουν υπογράψει οι τέσσερις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της αγοράς, Τέρνα, Άβαξ, Μέτκα και Άκτωρ. Και όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, αρκετές από αυτές θα ακουμπήσουν στο ασφαλές «μαξιλάρι» αυτών των έργων, χωρίς να κυνηγήσουν καινούργια. Αφενός για να «ξαλαφρώσουν» το ανεκτέλεστο γιατί έχουν «μαζέψει» πολλά έργα προς εκτέλεση. Αφετέρου γιατί η αγορά μπαίνει σε έναν ακόμα κύκλο αβεβαιότητας και το άνοιγμα σε νέα έργα μπορεί να φέρει και απρόβλεπτο κόστος λόγω του πολέμου. Οπότε αυτή τη στιγμή στην αγορά επικρατεί σύνεση με προσεκτικά βήματα. Από όλους. Ή σχεδόν από όλους.

Περιστέρι, η «καφεδούπολη» της Ελλάδας με τα 3.000 καταστήματα

Κάποτε όλοι έλεγαν ότι η Λάρισα είναι η πόλη με τα περισσότερα καφέ σε αναλογία καταστημάτων με τον πληθυσμό. Χθες όμως άκουσα και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Από τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας Coffee Lab, Στέλιο Ρουμελιώτη. Ότι δηλαδή στο Περιστέρι, σε πληθυσμό 133.600 κατοίκων (απογραφή 2021), υπάρχουν 3.000 καταστήματα καφέ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι αντιστοιχεί ένα καφέ ανά 44,5 κατοίκους. Ή αλλιώς 2,25 καφέ ανά 100 κατοίκους. Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει με βάση αυτό είναι το εάν και κατά πόσο αυτά τα 3.000 καφέ του Περιστερίου είναι βιώσιμα ή όχι. Την απάντηση νομίζω μπορείτε να τη βρείτε και μόνοι σας.