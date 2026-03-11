Αλλαγές που επηρεάζουν κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και οικογένειες με ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά τα οποία αποκτούν δικό τους εισόδημα περιλαμβάνει το φετινό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 15 Ιουλίου για περίπου 9 εκατ. φορολογούμενους. Για πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, η δήλωση θα είναι όχι μόνο προσυμπληρωμένη αλλά και προεκκαθαρισμένη στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

Οι παρεμβάσεις στο έντυπο Ε1 ενσωματώνουν αλλαγές στη φορολογία και στα τεκμήρια διαβίωσης. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται μειώσεις στα τεκμήρια για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής, ενώ θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά που αποκτούν δικό τους εισόδημα, μια αλλαγή που μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση για πολλές οικογένειες.

Επιπλέον, προβλέπεται μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Η ρύθμιση δεν ισχύει για την Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Φόρος και δόσεις

Για όσους προκύψει χρεωστικό εκκαθαριστικό, ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου.

Παράλληλα, προβλέπεται έκπτωση για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως το τέλος Ιουλίου. Η έκπτωση διαμορφώνεται στο 4% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου, στο 3% για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν έως τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου.

Οι βασικές αλλαγές στο Ε1

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το Ε1, το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, εμπλουτίζεται με νέους και τροποποιημένους κωδικούς.

Ειδικότερα: