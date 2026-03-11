Οι λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη, οι κατά τόπους χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και οι βορειοανατολικοί άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ στα πελάγη θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 11 Μαρτίου αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Κρήτη και από το μεσημέρι ασθενείς βροχές σε περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 16-17, στην Ήπειρο από 1 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 15, στη Στερεά από 2 έως 15-17, στην Εύβοια από 1 έως 15-16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 16-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 3 έως 17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 8 έως 16-18, και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 9 έως 17-18 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο από βορειοανατολικές και στα νότια από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς.