Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS μεταδίδουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την εκτόξευση πυραύλων εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ.

«Η αμερικανική βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δυο πυραύλους» που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

Η Μανάμα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε τέτοια επίθεση.

Νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας του Κουβέιτ, το στρατόπεδο Αριφτζάν φιλοξενεί προκεχωρημένο αρχηγείο των χερσαίων μονάδων που αναφέρονται στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).