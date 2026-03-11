Ένα αμερικανικό διπλωματικό κέντρο στο Ιράκ δέχθηκε χθες επίθεση από drone, σύμφωνα με αναφορές, σε πιθανή αντίδραση φιλο-ιρανό πολιτοφυλακών απέναντι στις πρόσφατες αμερικανο-ισραηλινές ενέργειες κατά της Τεχεράνης.

Η εγκατάσταση, που λειτουργεί ως κεντρικό λογιστικό και υποστηρικτικό σημείο για τις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ και βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, επλήγη από ένα από τα έξι drones που εκτοξεύτηκαν, ενώ τα υπόλοιπα πέντε αναχαιτίστηκαν πριν προλάβουν να φτάσουν στον στόχο.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Washington Post, βασισμένες σε ανώνυμο αξιωματούχο ασφαλείας και εσωτερική ειδοποίηση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η επίθεση υπογραμμίζει την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και τις συνεχείς αντιδράσεις ενάντια στις στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν.