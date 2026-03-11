Δύο ακόμη μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν έχουν λάβει ανθρωπιστικές βίζες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας.

Ο Τόνι Μπερκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μία παίκτρια και ένα μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού της ομάδας αποφάσισαν να παραμείνουν στην Αυστραλία αφού ζήτησαν άσυλο.

Ο Μπερκ ανέφερε ότι οι δύο έχουν «συναντηθεί ξανά με τις πέντε συμπαίκτριές τους που είχαν πάρει την ίδια απόφαση το προηγούμενο βράδυ».

«Εδώ θα είναι ασφαλείς. Εδώ θα αισθάνονται σαν στο σπίτι τους. Είναι ευπρόσδεκτες στην Αυστραλία», πρόσθεσε.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση δέχτηκε πιέσεις να προστατεύσει την ομάδα γυναικών του Ιράν, εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, αφού δέχτηκαν κριτική επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα, δύο ημέρες μετά το πρώτο κύμα επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ.

Σύμφωνα με αναφορές, οι παίκτριες χαρακτηρίστηκαν «προδότες» στην ιρανική τηλεόραση, με έναν σχολιαστή να λέει ότι είχαν διαπράξει την «υπέρτατη ντροπή».

Η σιωπή της ομάδας πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα στη Gold Coast θεωρήθηκε από μερικούς ως πράξη αντίστασης.

Μετά τον αγώνα, δεκάδες άτομα φέρεται να φώναζαν «αφήστε τις να φύγουν», περικυκλώνοντας το λεωφορείο της ομάδας κατά την αναχώρησή του από το γήπεδο, σύμφωνα με την Australian Associated Press.

Η αστυνομία και οι ομάδες ασφαλείας δημιουργούσαν ασφαλή διέλευση για το λεωφορείο, ενώ φωνές όπως «σώστε τα κορίτσια μας» ακούγονταν, και αμερικανικό δίκτυο ανέφερε ότι ορισμένοι οπαδοί δήλωσαν πως είδαν τουλάχιστον τρεις από τις παίκτριες να κάνουν στο λεωφορείο το διεθνές σήμα βοήθειας με τα χέρια.