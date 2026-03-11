Ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, επικεφαλής της αστυνομίας του Ιράν, προειδοποίησε τους Ιρανούς ότι όποιος κατέβει στους δρόμους για να διαδηλώσει «κατόπιν αιτήματος του εχθρού» θα «αντιμετωπιστεί ως εχθρός».

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ραντάν δήλωσε ότι «όλες οι δυνάμεις ασφαλείας μας έχουν τα δάχτυλά τους στη σκανδάλη».

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τις πρόσφατες εκκλήσεις τόσο του Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τους Ιρανούς να κατέβουν στους δρόμους και να ανατρέψουν το καθεστώς της χώρας.

Τον Ιανουάριο, χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων σε πόλεις και κωμοπόλεις σε όλο το Ιράν, αν και ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει άγνωστος.

Την Τρίτη, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλίμπαφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η χώρα θα ανταποκριθεί στις επιθέσεις με «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Σε ανάρτηση στο X, ανέφερε ότι «κανένας κακόβουλος δεν θα μείνει χωρίς απάντηση, και σήμερα θεσπίζουμε τον κανόνα του ‘οφθαλμόν αντί οφθαλμού’, με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς εξαιρέσεις».

Αργότερα έγραψε ότι το Ιράν δεν αναζητά εκεχειρία, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί και να διδαχθεί ένα μάθημα που θα τον αποτρέψει από το να επιτεθεί ξανά στο Ιράν».