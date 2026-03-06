BEAST

Η απάντηση του πρωθυπουργού

Καλημέρα σε όλους. Την ώρα που η Μέση Ανατολή θυμίζει καζάνι που βράζει, θα περίμενε κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου να επικρατεί μια κατάσταση συναγερμού. Τα χτυπήματα έφτασαν στη «διπλανή μας πόρτα», με την Κύπρο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, στο Μαξίμου επικρατεί μια ηρεμία, που εκπορεύεται από τον ένοικο του Μεγάρου που ακούει στο όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται απόλυτα καθησυχαστικός σε όποιον τον ρωτάει -και πιστέψτε με είναι πολλοί- για το αν υπάρχει κίνδυνος ή αντίποινα. Η απάντηση που δίνει σε όσους τον πλησιάζουν με ανήσυχο βλέμμα είναι μία: «Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για χτύπημα στη χώρα μας».

Η χώρα παίρνει τις αποφάσεις με βάση το εθνικό συμφέρον

Η Ισπανία κάνει, τελικά, ότι έκανε ήδη η Ελλάδα; Στέλνει δυνάμεις για την αμυντική στήριξη της Κύπρου που είναι χώρα-μέλος της ΕΕ. Κι όμως μέχρι χθες υπήρξαν, εν Ελλάδι, φωνές του στιλ «κάνε το όπως ο Σάντσεθ» και άλλα τέτοια ωραία, αν και τελικά απ’ ό,τι βλέπουμε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας το κάνει όπως ο Μητσοτάκης. Όλη αυτή η παραφιλολογία προκάλεσε και την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη που δεν έκρυψε τα λόγια του, επισημαίνοντας αφενός την αποστολή φρεγάτας από την Ισπανία στην Κύπρο, αφετέρου τις διαφορές με την Ισπανία όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η συγκεκριμένη χώρα δεν έχει έναν γείτονα με αναθεωρητικές βλέψεις. Σε κάθε περίπτωση διευκρίνισε πως κάθε χώρα παίρνει τις αποφάσεις της, η Ελλάδα το πράττει με βάση το εθνικό συμφέρον δίνοντας «μεγάλη σημασία στις ευρύτερες συμμαχίες της», όπως κάνει και η Ισπανία που για όσους το… ξεχνούν «έχει επιλέξει να εξοπλίζει μια χώρα που διατηρεί ενεργό το εκτός οποιασδήποτε λογικής και διεθνούς δικαίου casus belli, έναντι μιας χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα».

Μέση Ανατολή και ΟΠΕΚΕΠΕ

Μπορεί η ειδησεογραφία να είναι μονοθεματική λόγω πολέμου, αλλά στο παρασκήνιο συζητείται ήδη ότι την επόμενη Τρίτη θα συζητηθεί στην ολομέλεια το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση προετοιμάζονται για σκληρή σύγκρουση, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να υποστηρίζει ότι τα προβλήματα στον οργανισμό έχουν διαχρονικό χαρακτήρα, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι υπάρχουν σαφείς πολιτικές ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Στο παρασκήνιο, τα επιτελεία των κομμάτων ζυγίζουν τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών και τη γραμμή που θα ακολουθήσουν, καθώς η συζήτηση αναμένεται να μετατραπεί σε πεδίο ευρύτερης πολιτικής αντιπαράθεσης για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Διαφωνίες και αντιθέσεις σε εθνικά θέματα

Χθες είχα μεγάλη αναφορά στα όσα γίνονται στο κυβερνητικό στρατόπεδο σχετικά με τη Μέση Ανατολή και τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις. Σήμερα θα πάω στην αντιπολίτευση. Βλέπω μια μικρή μουρμούρα στο ΠΑΣΟΚ και τρικυμία στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αναδύονται ουσιώδεις διαφωνίες και αντιθέσεις πάνω σε κρίσιμα ζητήματα για την Ελλάδα και τους Έλληνες, ενώ εκπέμπεται η εικόνα πως στέκονται αδύναμα απέναντι στην ευθύνη της διαχείρισης μείζονων κρίσεων.

Γιατί ο Κωνσταντινόπουλος δυσαρέστησε το ΠΑΣΟΚ

Πήρα τηλέφωνο τη Χαριλάου Τρικούπη για να μάθω τι λένε για τη «νέα» στάση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Η επιλογή του βουλευτή Αρκαδίας να ασκήσει κριτική στον Πέδρο Σάντσεθ -τον βασικότερο ίσως εκφραστή της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή- δυσαρέστησε το ΠΑΣΟΚ όπως κατάλαβα από τα στελέχη που μίλησα. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η δημόσια στήριξη που είχε από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Με κορυφαίο στέλεχος που είχα μία σύντομη επικοινωνία για το θέμα αυτό μου τόνισε σκωπτικά: «Θα πρέπει να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί, την ώρα που τον αποθεώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Αυτό δεν θα πρέπει να τον χαροποιεί, αλλά να τον προβληματίζει».

Στρατηγική επιλογή για τη Χαριλάου Τρικούπη

Στη Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να ξεκίνησαν την αμφίπλευρη διεύρυνση στο εσωτερικό της χώρας, αλλά στην Ευρώπη παραμένουν σταθερά και ευθυγραμμισμένα με το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Όπως μεταφέρουν στη στήλη έμπειρα στελέχη, η στάση του Σάντσεθ δεν ερμηνεύεται απλώς ως μια «προοδευτική ατζέντα», αλλά ως μια στρατηγική επιλογή σταθερότητας για την Ευρώπη. Στην ίδια γραμμή κινείται και η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία όμως έχει ψηλά στην ατζέντα την ασφάλεια της Κύπρου. Σημειολογικά, σας ενημερώνω ότι ο βουλευτής του Κιλκίς, Στέφανος Παραστατίδης, ήταν ο πρώτος που βγήκε «ανοιχτά» σε τηλεοπτικό εκπομπή για να στηρίξει τη γραμμή του πρωθυπουργού της Ισπανίας μιλώντας για καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και ότι πρέπει να υπάρξει συνοχή της Ευρώπης Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Χάρης Δούκας ενίσχυσε αυτό το μέτωπο, αναρτώντας βίντεο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπου ο Δήμαρχος Αθηναίων τάσσεται αναφανδόν υπέρ του Ισπανού πολιτικού. Και όπως μου είπε άνθρωπος της Χαριλάου Τρικούπη: «Η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και τα εθνικά δίκαια -με έμφαση στην Κύπρο- παραμένουν η αδιαπραγμάτευτη πυξίδα».

Ο συναινετικός Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό και προχθές στη Βουλή δεν ανέβασε τους τόνους, κινήθηκε σαφώς υποστηρικτικά στην πρωτοβουλία υπεράσπισης της Κύπρου και των εδαφών της Ε.Ε. από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τόνισε πως «δεν θα πρέπει να ξεκινάει καμιά πολεμική επιχείρηση από τις βάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα» και πως «η στρατιωτική μας παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί μόνο στην προστασία του ελληνισμού και ειδικά του κυπριακού ελληνισμού που βρίσκεται εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη».

Διχασμός στο ΣΥΡΙΖΑ

Αρκετά πιο άσχημα είναι τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου η συζήτηση για την αποστολή ελληνικών φρεγατών και μαχητικών F-16 στην Κύπρο διχάζει και πάλι το κόμμα. Η κοινή δήλωση των Γιάννη Ραγκούση και Γιάννη Μαντζουράνη ότι «η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών -καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς-, που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού» ερμηνεύτηκε ως απάντηση στις δηλώσεις Φάμελλου, Αρβανίτη κ.ά., οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «θολές» και δεν έστελναν καθαρό μήνυμα υπεράσπισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το μήνυμα Φάμελλου και η φαρμακερή διαρροή

«Από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του ήταν ξεκάθαροι όσον αφορά την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο», ανέφερε ύστερα από λίγο η «πυροσβεστική» διαρροή της Κουμουνδούρου, παραθέτοντας και τμήμα της τοποθέτησης Φάμελλου στη Βουλή, όταν είπε ότι «η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη». Ωστόσο, είναι υπαρκτή και βάσιμη η κριτική κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πολλών στελεχών του για «θολή» στάση και σκοπίμως ασαφή μηνύματα προς την ελληνική κοινή γνώμη σε σχέση με τη διαχείριση της κρίσης του Ιράν και της επίθεσης στην Κύπρο και αυτός ήταν ο λόγος που Μαντζουράνης και Ραγκούσης εξέδωσαν γραπτή δήλωση, που ανάβει νέες φωτιές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αγωνία της Ζωής

Από την άλλη πλευρά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει αγωνία να φανεί πως διαφοροποιείται. «Ο κύριος Μητσοτάκης είναι η ουρά του Τραμπ και του Νετανιάχου και δυστυχώς… σύρει και τη χώρα μας στο άρμα των επιθετικών πολέμων, των ολοκληρωτικών επεμβάσεων των παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού και Ποινικού Δικαίου», είναι η φράση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, σε μία μακρά παρέμβαση στη Βουλή χωρίς διά ταύτα.

Η περίεργη στάση Βελόπουλου και η απρέπεια στην Γκιλφόιλ

Σε θολά νερά κινείται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα υποστηρίζει ότι η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο έγινε «για να καλυφθεί η Σούδα και όχι η Ελλάδα» και πως ο ίδιος είναι υπέρ του Ενιαίου Δόγματος με την Κύπρο, αλλά τι θα γίνει με τους Patriot που πήγαν στη Σαουδική Αραβία. Όμως αυτό που ενόχλησε πολλούς και ειδικά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα ήταν η απρέπεια του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Κ. Βελόπουλος αποκάλεσε την πρέσβη, «Μιλφόιλ» και όχι μόνο δεν ανασκεύασε, ως όφειλε, αλλά είπε πως δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις, αλλά χυδαία μυαλά.

Η αντιπαράθεση των άκρων

Οι πιο ακραίοι ένοικοι της δεξιάς πολυκατοικίας δεν φημίζονται ούτε για το savoir vivre. Οπότε δεν ξαφνιάζει κανέναν η συνέχεια που δόθηκε στην αντιπαράθεση του Κυριάκου Βελόπουλου και του ανεξάρτητου βουλευτή πρώην «Σπαρτιάτη», Κωνσταντίνου Φλώρου. «Ο Φλώρος συνεχώς ψεύδεται και δημιουργεί προβλήματα», έλεγε στενός συνεργάτης του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στον διάδρομο της Βουλής. Όπως διαβάσατε χθες στον Βηματοδότη, ο Κυριάκος Βελόπουλος διαμαρτυρήθηκε γιατί ο ανεξάρτητος βουλευτής τον αποκάλεσε «καράφλα». Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Φλώρος διευκρινίζει ότι δεν αναφέρθηκε στην κόμη αλλά στις αναποτελεσματικές, σύμφωνα με τον ίδιο, κηραλοιφές που διαφημίζει ο πρόεδρος. Στην υπόθεση ενεπλάκη ο Νικήτας Κακλαμάνης ο οποίος, όταν έλαβε την επιστολή του ελόπουλου, είπε ότι θα παραπέμψει τον ανεξάρτητο βουλευτή στην επιτροπή Δεοντολογίας. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που οι δύο πλευρές αρπάζονται. Στο παρελθόν ο Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί με κεφαλοκλείδωμα σε βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Όχι απλώς αρπάζονται.

Νέα εμφάνιση Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας θα αναχωρήσει σήμερα αεροπορικώς για τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να μεταβεί οδικώς προς την Κοζάνη, όπου το Σάββατο θα έχει από το πρωί συναντήσεις με τοπικούς φορείς, ενώ στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης». Στο μεταξύ, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση ομάδων πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, θα παραβρεθεί το απόγευμα, πριν αναχωρήσει για την Κοζάνη, στην συνέλευση που διοργανώνουν σε αίθουσα του δημαρχείου της πόλης στη Θεσσαλονίκη.

Στο ΓΕΜΗ η σύσταση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης

Μία άκρως ενδιαφέρουσα κίνηση που κλειδώνει θεσμικές αλλαγές σε δύο ιδιαίτερα ευαίσθητα πεδία έγινε μόλις πριν λίγες ώρες σύμφωνα με τις πληροφορίες μου. Αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και τις εθνικές υποδομές ποιότητας. Στις 5 Μαρτίου 2026 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το ΦΕΚ του νόμου 5218/2025. Πρόκειται για έναν νόμο «ομπρέλα» που αγγίζει από την επαγγελματική κατάρτιση στελεχών που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις και το πλαίσιο προετοιμασίας/ανάθεσης και έννομης προστασίας, μέχρι την αναδιάταξη του πλαισίου των εθνικών υποδομών ποιότητας και ρυθμίσεις για τη μεταποίηση στην Περιφέρεια Αττικής. Η ουσία, ωστόσο, βρίσκεται στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», διακριτικό τίτλο «Ε.ΣΥ.Δ». Με άλλα λόγια, ο φορέας που λειτουργεί ως «σφραγίδα αξιοπιστίας» για εργαστήρια, φορείς πιστοποίησης και επιθεώρησης, αποκτά πλέον σαφή εταιρική μορφή, με καταστατικό 18 άρθρων, και αναλαμβάνει ρητά τον ρόλο του Εθνικού Οργανισμού Διαπίστευσης κατά την έννοια του σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού.

78 εκατομμύρια περισσότερα στα ταμεία των σούπερ μάρκετ

Κατά 78 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν πωλήσεις των σούπερ μάρκετ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, δίνοντας από νωρίς τον τόνο για το πώς μπαίνει το 2026 στο ταμείο. Τη μεγαλύτερη ώθηση δίνουν τα τρόφιμα, καθώς αποτελούν το 83% του συνολικού τζίρου των βασικών αγαθών που πωλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Για την ιστορία σας αναφέρω ότι πέρσι των Ιανουάριο ο τζίρος των σούπερ μάρκετ ήταν 966 εκατομμύρια ευρώ και φέτος έφτασε τα 1,04 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Πράσινο φως» στην επένδυση των 300 εκατομμυρίων

Το «πράσινο φως» με πληροφορούν ότι έλαβε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το mega logisticscenter της Streem Developments S.A. στον Ασπρόπυργο, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Το γεγονός αυτό ανήγει το δρόμο για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σας θυμίζω ότι η περιπετειώδης μελέτη, πέρυσι το καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Ιούλιο, είχε επιστραφεί από την Περιφέρεια στον επενδυτή, δηλαδή στο σχήμα που συνδέεται με το mega fund HIG, όπου υπάγεται η Streem. Η Περιφέρεια τότε είχε ζητήσει διορθώσεις και συμπληρώσεις σε επιμέρους ζητήματα αντιπλημμυρικής προστασίας και σε άλλα θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Φαίνεται ότι οι αλλαγές έπιασαν τόπο, καθώς η έγκριση δόθηκε έστω και καθυστερημένα. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης να σας θυμίσω ότι ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ και η συνολική δόμηση τοποθετείται περίπου στα 118.000 τετραγωνικά μέτρα.

Εναλλακτικές κινήσεις επιχειρήσεων στη «σκιά» της ευλογιάς

Η ευλογιά πληροφορούμαι από ανθρώπους των τροφίμων και της βιομηχανίας, ότι συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία καθώς για παράδειγμα η εταιρεία επεξεργασίας κρέατος Κασσίδη, με έδρα την Ελασσόνα, η οποία αποφάσισε να επενδύσει στη Λέσβο, εξαγοράζοντας τα τοπικά σφαγεία Σελαχάς. Κίνηση που έγινε δεδομένου ότι η Λέσβος επειδή ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρα δεν παρουσιάζει μεταδοτικότητα της νόσου. Αλλά και γαλακτοκομικές επιχειρήσεις που παράγουν φέτα, προβληματίζονται όπως μαθαίνω για το πρόβειο γάλα και την εύθραυστη εικόνα που δημιουργεί η ευλογιά στον πρωτογενή τομέα. Κάποιοι μάλιστα πηγαίνουν σε εναλλακτικά προϊόντα της φέτας, προκειμένου να μην εξαρτώνται από το αιγοπρόβειο γάλα. Τα τελευταία στοιχεία από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ενδεικτικά. Στο διάστημα Αυγούστου 2024 – Φεβρουαρίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.113 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, σε 2.620 εκτροφές, με 481.359 θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της νόσου.

Πρώτο εξάμηνο του ’28 η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος

Στη χθεσινή ενημέρωση της Lamda Development προς τους δημοσιογράφους, η συζήτηση πήγε και στην «υπογειοποίηση» που συνδέεται με το Ελληνικό. Το έργο που αφορά στο κρίσιμο τμήμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος και τη νέα διάταξη του παραλιακού άξονα. Που αναμένεται εν μέρει να καθορίσει και την εξέλιξη του κυκλοφοριακού φόρτου τα επόμενα χρόνια στο σημείο αυτό. Με ορίζοντα παράδοσης στο πρώτο εξάμηνο του 2028, το μήνυμα από τα στελέχη της Lamda ήταν ότι το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο να προχωράει το project εντός του Ελληνικού, αλλά να μη «μεταδοθεί» προς τα έξω το κυκλοφοριακό αποτύπωμα σε ένα δίκτυο που ήδη δουλεύει στο όριο.

Οι Ιταλοί της Lidl καλωσόρισαν τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Ελλάδας

Με ανοιχτές αγκάλες μαθαίνω ότι υποδέχτηκαν στη Lidl Ιταλίας τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Μάρτιν Μπραντερμπούργκερ, μέχρι πρότινος επικεφαλής της γνωστής αλυσίδας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ήδη ο πρώην ισχυρός άνδρας στη χώρα μας ανέλαβε καθήκοντα, ενώ οι Ιταλοί για να τον καλωσορίσουν, πόσταραν για την άφιξή του και στο Linkedin, θέλοντας να τον κάνουν να νιώσει πιο άνετα στο νέο του πόστο και να προσαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν.