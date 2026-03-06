Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη όταν κατέρρευσε οίκος ευγηρίας στην πόλη Μπέλου Οριζόντσι, στη νοτιοανατολική Βραζιλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια, καθώς σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό τέσσερα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τη στιγμή της κατάρρευσης, τα ξημερώματα (τοπική ώρα), στο τετραώροφο κτίριο βρίσκονταν 29 άνθρωποι. Εκτός από τον οίκο ευγηρίας, λειτουργούσε επίσης εκεί κλινική αισθητικής, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πολιτείας Μίνας Ζεράις.

Atualização dos trabalhos de busca no Lar para Idosos que desabou em BH:

08 vítimas com vida, sendo a maioria conduzidas para o Hospital Odilon Behrens.

06 vítimas em óbito.

06 vítimas seguem desaparecidas. pic.twitter.com/ihdB25izDT — Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) March 5, 2026

Το πυροσβεστικό σώμα ανέφερε πως συνέχιζε τις έρευνες για να βρει τέσσερις αγνοούμενους θαμμένους στα απομεινάρια του κτιρίου.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την πυροσβεστική εικονίζει το κτίριο να έχει μετατραπεί σε σωρό από συντρίμμια και διασώστες να βγάζουν άνθρωπο ζωντανό και να τον τοποθετούν σε φορείο, υπό τις επευφημίες κατοίκων της περιοχής.

Μέχρι στιγμής άλλα οκτώ θύματα διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ανάμεσά τους παιδί δυο ετών, που ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Desabamento em lar de idosos deixa mortos e feridos em Belo Horizonte



🎥O Tempo#vgnoticias#BeloHorizonte#MinasGerais#Desabamento pic.twitter.com/x9NCC2Ga1H — VGN – Jornalismo com Credibilidade (@VGNoticias) March 5, 2026

Ακόμη εννιά άνθρωποι μπόρεσαν να βγουν από τα συντρίμμια με τη βοήθεια περιοίκων· επρόκειτο για δυο μέλη του προσωπικού και επτά ηλικιωμένους που βρίσκονταν σε τμήμα που δεν κατέρρευσε.

Για τα αίτια της κατάρρευσης διενεργείται έρευνα. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Ενχίκε Μπαρσέλους είπε σε δημοσιογράφους πως το κτίριο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες.