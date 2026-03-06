Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου απηύθυνε προειδοποίηση προς τους κατοίκους πόλεων και οικισμών στο βόρειο Ισραήλ να εγκαταλείψουν άμεσα τις κατοικίες τους, σε ζώνη που εκτείνεται έως και πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα. Το μήνυμα δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram και ήταν γραμμένο στα εβραϊκά.

«Η επίθεση του στρατού σας εναντίον της εθνικής κυριαρχίας και των ειρηνικών πολιτών του Λιβάνου, η καταστροφή πολιτικών υποδομών και η εκστρατεία εξορισμού που διεξάγει δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση», διεμήνυσε το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν.