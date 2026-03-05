Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «συνεχίζουν να καταστρέφουν πλήρως το Ιράν, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», περιγράφοντας την πρόοδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης.

«Κάθε ώρα καταστρέφουμε όλο και περισσότερους πυραύλους και drones του Ιράν», τόνισε σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει 24 ιρανικά πλοία σε διάστημα τριών ημερών.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το 60% των πυραύλων του Ιράν και το 64% των εκτοξευτών τους έχουν πλέον καταστραφεί, ενώ, όπως είπε, οι εκτοξευτές πλήττονται μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που ενεργοποιούνται.

«Το Ιράν δεν διαθέτει αεροπορία, ούτε αεράμυνα» και «όλα τα αεροσκάφη του έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Αλλά είναι σκληροί και θέλουν να πολεμήσουν», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να καλούν τις ΗΠΑ για συμφωνία, κάτι που ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρνήθηκε.

«Μας τηλεφωνούν και μας ρωτούν: “Πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία;”», δήλωσε ο Τραμπ. «Τους απάντησα: “Έχετε αργήσει λίγο και εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τώρα περισσότερο από ό,τι εκείνοι”», συμπλήρωσε.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μέτρα για τη διατήρηση χαμηλών τιμών πετρελαίου εν μέσω των συγκρούσεων. «Πρόσθετες ενέργειες για τη μείωση της πίεσης στο πετρέλαιο είναι επικείμενες και το πετρέλαιο φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό», είπε, παραδεχόμενος όμως ότι οι τιμές πιθανότατα θα αυξηθούν λόγω του πολέμου.

Ο πρόεδρος κάλεσε ξανά τα μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας να παραδώσουν τα όπλα τους με αντάλλαγμα ασυλία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τον θάνατο.

Απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, τόνισε: «Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, θα έχετε την ευκαιρία να ανακτήσετε τη χώρα σας».

«Καλούμε επίσης τους Ιρανούς διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο να ζητήσουν άσυλο και να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε ένα νέο και καλύτερο Ιράν με μεγάλες δυνατότητες», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας για πρώτη φορά δημόσια αυτή την έκκληση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν ότι όποιος και αν ηγηθεί της χώρας στο μέλλον, το Ιράν δεν θα απειλήσει την Αμερική ή τους γείτονές της», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ακόμη και πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, το Ιράν είχε στοχοθετήσει χώρες της Μέσης Ανατολής που δεν ήταν εχθρικές προς την Ισλαμική Δημοκρατία. «Είχαν βάλει στο στόχαστρο ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, και τότε εμφανιστήκαμε εμείς. Καταστρέψαμε το πάρτι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, έκανε δύο αναφορές στην Κούβα, λέγοντας ότι σύντομα, σε λίγες εβδομάδες, θα υπάρξουν λόγοι για γιορτή. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι πρώτα θέλει να ολοκληρωθεί ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά στη συνέχεια «θα είναι απλώς θέμα χρόνου πριν εσείς και πολλοί απίστευτοι άνθρωποι επιστρέψετε στην Κούβα».

Σημείωσε ακόμα ότι η Κούβα επιθυμεί «τόσο πολύ να κάνει μια συμφωνία».