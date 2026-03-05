Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «συνεχίζουν να καταστρέφουν πλήρως το Ιράν, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», περιγράφοντας την πρόοδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης.

«Κάθε ώρα καταστρέφουμε όλο και περισσότερους πυραύλους και drones του Ιράν», τόνισε σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει 24 ιρανικά πλοία σε διάστημα τριών ημερών.

President Trump: "We urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran" pic.twitter.com/dHECyQa9QT — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το 60% των πυραύλων του Ιράν και το 64% των εκτοξευτών τους έχουν πλέον καταστραφεί, ενώ, όπως είπε, οι εκτοξευτές πλήττονται μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που ενεργοποιούνται.

President Trump on Islamic regime missiles:



Missiles are gone, launchers are gone, about 60% and 64% respectively. pic.twitter.com/ZFSK48KcBB — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

«Το Ιράν δεν διαθέτει αεροπορία, ούτε αεράμυνα» και «όλα τα αεροσκάφη του έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς αυτούς.

U.S. President Donald Trump on Iran:



"The United States will ensure that whoever leads the country (Iran) next, Iran will not threaten America, Israel, or anybody." pic.twitter.com/gEPro9rT0h — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

«Αλλά είναι σκληροί και θέλουν να πολεμήσουν», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να καλούν τις ΗΠΑ για συμφωνία, κάτι που ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρνήθηκε.

Trump on the Iranian regime:



"They are tough and they want to fight.



They are calling and saying, "How do we make a deal?" I say, "You are being a little bit late."



We want to fight now more than they do." pic.twitter.com/h85Q4asTuF — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

«Μας τηλεφωνούν και μας ρωτούν: “Πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία;”», δήλωσε ο Τραμπ. «Τους απάντησα: “Έχετε αργήσει λίγο και εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τώρα περισσότερο από ό,τι εκείνοι”», συμπλήρωσε.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μέτρα για τη διατήρηση χαμηλών τιμών πετρελαίου εν μέσω των συγκρούσεων. «Πρόσθετες ενέργειες για τη μείωση της πίεσης στο πετρέλαιο είναι επικείμενες και το πετρέλαιο φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό», είπε, παραδεχόμενος όμως ότι οι τιμές πιθανότατα θα αυξηθούν λόγω του πολέμου.

Trump on Iran:



"We really had no choice. They were going to hit us if we didn’t hit them because they are crazy.



In the long term, the actions we are taking will dramatically increase the stability of the region, oil prices, the stock market, and everything else." pic.twitter.com/3SplKoJJEs — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

Ο πρόεδρος κάλεσε ξανά τα μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας να παραδώσουν τα όπλα τους με αντάλλαγμα ασυλία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τον θάνατο.

Απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, τόνισε: «Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, θα έχετε την ευκαιρία να ανακτήσετε τη χώρα σας».

Trump urged members of Iran’s regime to surrender or face death



"You'll be perfectly safe, or you'll face absolutely guaranteed death."



"The Iranian people should take back your country!" pic.twitter.com/uhIvkOZKqA — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

«Καλούμε επίσης τους Ιρανούς διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο να ζητήσουν άσυλο και να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε ένα νέο και καλύτερο Ιράν με μεγάλες δυνατότητες», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας για πρώτη φορά δημόσια αυτή την έκκληση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν ότι όποιος και αν ηγηθεί της χώρας στο μέλλον, το Ιράν δεν θα απειλήσει την Αμερική ή τους γείτονές της», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ακόμη και πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, το Ιράν είχε στοχοθετήσει χώρες της Μέσης Ανατολής που δεν ήταν εχθρικές προς την Ισλαμική Δημοκρατία. «Είχαν βάλει στο στόχαστρο ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, και τότε εμφανιστήκαμε εμείς. Καταστρέψαμε το πάρτι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, έκανε δύο αναφορές στην Κούβα, λέγοντας ότι σύντομα, σε λίγες εβδομάδες, θα υπάρξουν λόγοι για γιορτή. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι πρώτα θέλει να ολοκληρωθεί ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά στη συνέχεια «θα είναι απλώς θέμα χρόνου πριν εσείς και πολλοί απίστευτοι άνθρωποι επιστρέψετε στην Κούβα».

Σημείωσε ακόμα ότι η Κούβα επιθυμεί «τόσο πολύ να κάνει μια συμφωνία».