Ο Αμερικανός ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, που ηγείται των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ως επικεφαλής του Central Command, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει το αντίστοιχο του Ιράν για το Space Command.

«Έχουμε επίσης πλήξει το αντίστοιχο του Ιράν για το Space Command, κάτι που μειώνει την ικανότητά τους να απειλούν Αμερικανούς», είπε ο Κούπερ στους δημοσιογράφους στα κεντρικά γραφεία του CENTCOM στην Τάμπα της Φλόριντα.

Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά 90% από την πρώτη μέρα του πολέμου.

U.S. CENTCOM: Our strikes against the Iranian navy have intensified. You may have heard from the president say we have sunk/destroyed 24 ships. That was true at the moment, we're now up to over 30." pic.twitter.com/Mr9EtRfX2q — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

«Ίσως έχετε ακούσει τον πρόεδρο να λέει πριν λίγο ότι έχουμε βυθίσει ή καταστρέψει 24 πλοία. Αυτό ήταν αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 30 πλοία».

Ο ναύαρχος τόνισε ότι η επόμενη φάση της επιχείρησης θα είναι να «αποδομηθεί συστηματικά η ικανότητα παραγωγής πυραύλων του Ιράν για το μέλλον».