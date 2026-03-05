Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσε νωρίτερα το Ιράν εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, βάζοντας στο στόχαστρο το κύριο διυλιστήριο της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας BAPCO, καθώς και άλλες κοντινές υποδομές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το πλήγμα δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες. Ωστόσο, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικούς που βρίσκονταν στην περιοχή.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι εγκαταστάσεις σε βιομηχανική ζώνη στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου λειτουργεί και μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου, έγιναν στόχος της επίθεσης, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

İran'ın, Bahreyn'de ulusal petrol şirketi BAPCO'ya ait ana rafineriye ve yakınındaki diğer altyapı tesislerine balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi



Όπως διευκρινίστηκε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (Twitter), μια εγκατάσταση στην περιοχή Μααμίρ επλήγη από πύραυλο, προκαλώντας πυρκαγιά που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Οι αρχές του Μπαχρέιν τόνισαν ότι οι ζημιές είναι περιορισμένες και ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, ενώ υπογράμμισαν ότι το διυλιστήριο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Η επίθεση αποδίδεται σε ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με συνεχείς επιθέσεις σε ενεργειακές και στρατηγικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.