Το θέμα της γλώσσας στις θεωρητικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών έφερε στη δημόσια συζήτηση με από ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ.

Ο ίδιος ζήτησε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να εξεταστεί η ένταξη της τουρκικής γλώσσας στην ψηφιακή πλατφόρμα εξετάσεων, επικαλούμενος τόσο ζητήματα οδικής ασφάλειας όσο και θεμελιώδη αρχή ισότητας στην πρόσβαση στη γνώση.

Ο κ. Αχμέτ υπενθύμισε ότι παρόμοιες ρυθμίσεις είχαν εξεταστεί στο παρελθόν για γλώσσες όπως τα αγγλικά, τα ρωσικά και τα αλβανικά, και τόνισε ότι στην περιοχή της Θράκης τα ποσοστά αναλφαβητισμού εντός της μειονότητας παραμένουν υψηλά.

Αυτό, όπως επισήμανε, δυσχεραίνει την κατανόηση των κανόνων του ΚΟΚ όταν οι εξετάσεις γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.

Η απάντηση του Υπουργείου και οι εναλλακτικές λύσεις

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απάντησε αρνητικά στο αίτημα, υπογραμμίζοντας ότι η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση της οδηγικής ικανότητας στους ελληνικούς δρόμους.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι η ελληνική λειτουργεί ως «συνδετικός κρίκος» για την κοινωνική συνοχή, ενώ υπενθύμισε ότι ήδη προσφέρεται η δυνατότητα φωνητικής εξέτασης για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση ή τη γραφή.



«Αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία με συνοχή, μια κοινωνία η οποία να μπορεί να σέβεται και να ζει και να συμβιώνουν με κοινούς κανόνες, η ελληνική γλώσσα είναι ο συνδετικός κρίκος ο οποίος μπορεί να μας κάνει να συμβιώνουμε και, να έχουμε στοιχεία της ταυτότητάς μας, τα οποία να είναι ορατά και κατανοητά και σεβαστά από όλους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μετά τις αντιδράσεις, ο Ιλχάν Αχμέτ επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, τονίζοντας ότι η συζήτηση έχει μετατραπεί σε «λανθασμένο πεδίο» και ότι το αίτημά του δεν έχει πολιτική σκοπιμότητα.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για πρακτικό ζήτημα που αφορά την οδική ασφάλεια και την εξυπηρέτηση πολιτών που δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.