Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε την «επόμενη φάση» των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, προαναγγέλλοντας «και άλλες εκπλήξεις» για την Τεχεράνη.

«Αφού ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη φάση της αιφνιδιαστικής επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας εδραιώσαμε την αεροπορική υπεροχή μας και εξουδετερώσαμε το δίκτυο των βαλλιστικών πυραύλων, περνάμε τώρα στην επόμενη φάση της επιχείρησης» ανέφερε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε δήλωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Σε αυτήν τη φάση, συνεχίζουμε την εξάρθρωση του (ιρανικού) καθεστώτος και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις σε εφεδρεία και δεν έχω πρόθεση να τις αποκαλύψω», πρόσθεσε.

WATCH: Massive explosion showing the moment of U.S./Israeli attack at Bushehr Air Base in Iran, filmed from very close range. pic.twitter.com/5KWgYVBE7z — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Σύμφωνα με τον Ζαμίρ, το Ισραήλ έχει καταστρέψει πάνω από το 60% των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων και το 80% των αντιαεροπορικών συστημάτων του Ιράν.

Από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε 2.500 πλήγματα και χρησιμοποίησε περισσότερα από 6.000 πυρομαχικά, υποστήριξε.

«Εξουδετερώσαμε και καταστρέψαμε πάνω από το 60% των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων» του Ιράν, «καταστρέψαμε το 80% των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και επιτύχαμε σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στους ιρανικούς αιθέρες», διαβεβαίωσε.

Νέο βίντεο των IDF από επίθεση σε δυνάμεις των Ιρανών

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε ένα ακόμη ευρύ κύμα επιθέσεων, κατά τις οποίες ρίφθηκαν πολυάριθμα πυρομαχικά σε περίπου 200 στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων.

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF, στο παρακάτω βίντεο καταγράφεται «η εξόντωση στρατιωτών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

חיל-האוויר השלים לאורך היום גל תקיפה רחב נוסף, במסגרתו הוטלו חימושים רבים על כ-200 מטרות במערב ומרכז איראן, בהם עשרות משגרי טילים בליסטיים.



בתיעוד שמתפרסם כעת מאחד האתרים שהותקפו, ניתן לראות חיסול של מספר חיילי משטר הטרור האיראני.



התקיפה מתווספת לרצף תקיפות נוספות מתחילת… pic.twitter.com/uLok1hjzMm — Israeli Air Force (@IAFsite) March 5, 2026

Το νέο χτύπημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Το Ιράν μιλά για 17 νεκρούς σε «ταξιδιωτικό κατάλυμα»

Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι αεροπορική επίθεση σκότωσε 17 άτομα σε «ταξιδιωτικό κατάλυμα» στα βορειοδυτικά της Τεχεράνης

