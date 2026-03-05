Πλάνα δείχνουν αυτό που πιθανότατα είναι υποπυρομαχικά από πολεμική κεφαλή ιρανικής βόμβας διασποράς να πέφτουν στο κεντρικό Ισραήλ το βράδυ, εν μέσω επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν επιβεβαιώσει στο παρελθόν ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους που φέρουν πολεμικές κεφαλές με βόμβες διασποράς προς το Ισραήλ.

Η πολεμική κεφαλή τέτοιων πυραύλων ανοίγει κατά την κάθοδο και διασπείρει περίπου 20 μικρότερα πυρομαχικά, το καθένα με περίπου 2,5 κιλά εκρηκτικών, σε ακτίνα περίπου 8 χιλιομέτρων.