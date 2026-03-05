Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Τελ Αβίβ λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης, αμέσως μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων που προειδοποιούσαν για ιρανική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ ισραηλινών δικτύων.

Θραύσματα πυραύλων και πυρομαχικά διασποράς προκάλεσαν υλικές ζημιές σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ. Σε μια από αυτές τις τοποθεσίες προκλήθηκε πυρκαγιά, αναφέρουν οι Times of Israel.