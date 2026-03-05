Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναστείλει τις δραστηριότητες της πρεσβείας τους στην πόλη του Κουβέιτ, σύμφωνα με δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Πέμπτη, εν μέσω των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι τελευταίες ημέρες σημαδεύτηκαν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην περιοχή, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με διπλωματικές και στρατιωτικές πηγές, ιρανικά drones και πύραυλοι έπληξαν τον περίβολο της πρεσβείας, προκαλώντας υλικές ζημιές και πυρκαγιά σε τμήματα του συγκροτήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για απώλειες μεταξύ του προσωπικού. Οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας έθεσαν σε εφαρμογή τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, απομακρύνοντας μη απαραίτητο προσωπικό και απευθύνοντας ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες τους στην περιοχή.

Η Τεχεράνη παρουσιάζει τα πλήγματα ως «νόμιμη απάντηση» στις επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε ιρανικό έδαφος και προειδοποιεί για συνέχιση των επιθέσεων κατά αμερικανικών στόχων και υποδομών στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, καταγγέλλει «απερίσκεπτη επίθεση» που υπονομεύει την ασφάλεια διπλωματικών αποστολών και δηλώνει ότι θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεών της. Η νέα αυτή επίθεση στην πρεσβεία εντείνει τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στον Κόλπο, με τις αγορές ενέργειας και τις διεθνείς μεταφορές να παραμένουν σε καθεστώς αυξημένης ανησυχίας.