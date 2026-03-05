Ο Πανιώνιος νίκησε με 3-1 σετ τον Ολυμπιακό και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ Γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ Θήρας που νωρίτερα είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ με 3-0 τον ΠΑΟΚ.

Οι «ερυθρόλευκες» ήταν αυτές που μπήκαν καλύτερα στον ημιτελικό και με όπλο το σερβίς πήραν με 25-19 το πρώτο σετ, οι «κυανέρυθρες» όμως δεν επηρεάστηκαν και ήταν εντυπωσιακές στη συνέχεια.

Ο Πανιώνιος πήρε με 25-23 το δεύτερο σετ κάνοντας το 1-1 και συνέχισε απτόητος, κάνοντας με 25-22 το 2-1. Ο Ολυμπιακός ήταν με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει το 4ο σετ για να ισοφαρίσει, το έχασε όμως και αυτό με 25-22.

Έτσι, ο Πανιώνιος έκανε το 3-1 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου θα αναμετρηθεί με τον ΑΟ Θήρας που νωρίτερα είχε κάνει περίπατο κόντρα στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-0.

Τα σετ: 19-25, 25-23, 25-22, 25-22