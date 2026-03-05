Την 9η συνεχόμενη νίκη της στη Euroleague πανηγυρίζει η Φενέρμπαχτσε με το 88-70 επί της Μονακό για την 30η αγωνιστική και συνεχίζει τον… περίπατό της στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες που είχαν φτάσει πέρυσι στον τελικό αναμετρήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο: Νίκη των Τούρκων. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν μπροστά με 20-15 στο πρώτο δεκάλεπτο και με 44-36 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ανοίγοντας τη διαφορά στη συνέχεια.

Με τον Χόρτον Τάκερ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε με 64-48 στο 29′ και δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια, παίρνοντας τη νίκη, 9η συνεχόμενη, με το τελικό 88-70.

Ο Χόρτον-Τάκερ ολοκλήρωσε το ματς με 28π., 8ρ. , ενώ 14π. είχε ο Κόλσον. Για τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκπληκτικός με 14π., 6ρ., 8ασ., αλλά δεν είχε συμπαράσταση.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70