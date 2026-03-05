Πρόταση στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με την ισπανική El Mundo Deportivo, έχει κάνει η Χάποελ Τελ Αβίβ, παρά το γεγονός ότι ο Δημήτρης Ιτούδης έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Οι Ισραηλινοί μπήκαν φουριόζοι στη φετινή σεζόν και ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην 1η θέση της βαθμολογίας στη Euroleague, τους τελευταίους μήνες όμως τους πήρε η κάτω βόλτα και έχουν χάσει αρκετές θέσεις στην κατάταξη.

Η εικόνα της ομάδας και τα αποτελέσματά της δεν ικανοποιούν τον ιδιοκτήτη, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος θεωρείται αρκετά ιδιόρρυθμος και απρόβλεπτος, με την El Mundo Deportivo να υποστηρίζει πως θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή το καλοκαίρι, αν ο Ομπράντοβιτς απαντήσει θετικά στην πρόταση που του έγινε.

Η Χάποελ, βέβαια, έχει προπονητή τον Ιτούδη και το συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι το 2027, αυτό όμως, συνεχίζουν οι Ισπανοί, δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για τον Γιανάι, αν εξασφαλίσει το «ναι» του Σέρβου θρύλου. Θα το πει, όμως, αυτό το «ναι» ο Ομπράντοβιτς;

Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα, τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή όμως έχουν ως συνέπεια ο πρώην προπονητής της Παρτίζαν να μην ενθουσιάζεται στην προοπτική της συνεργασίας με ομάδα του Ισραήλ.