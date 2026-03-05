Η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε το Ιράν ότι τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο του και έπληξαν στόχους στον απομονωμένο θύλακα του Ναχτσιβάν, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σε επίθεση που η Τεχεράνη αρνείται ότι πραγματοποιήθηκε. Ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ έκανε λόγο για «απρόκλητη τρομοκρατική ενέργεια», διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για αντίποινα, ενώ το Μπακού έκλεισε προσωρινά τον νότιο εναέριο χώρο και τις οδικές διελεύσεις προς το Ιράν, κλιμακώνοντας την ένταση στις ήδη εύθραυστες σχέσεις των δύο γειτόνων στον Νότιο Καύκασο.

Σημαντική όξυνση στις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν–Ιράν προκαλεί η καταγγελία του Μπακού ότι ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν, τα ξημερώματα της Πέμπτης, στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους στον αζερικό θύλακα του Ναχτσιβάν, στις νότιες παρυφές του Νότιου Καυκάσου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, τέσσερα drone εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας από την πλευρά του Ιράν και πραγματοποίησαν πλήγματα σε υποδομές στην περιοχή του Ναχτσιβάν, λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Οι αρχές στο Μπακού αναφέρουν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, όταν θραύσματα από έκρηξη έπληξαν περιοχή κοντά σε σχολικό συγκρότημα. Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από ζημιές σε κτίρια και το αεροδρόμιο του Ναχτσιβάν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για την έκταση των καταστροφών. Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας» της χώρας και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το περιστατικό.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «απρόκλητη τρομοκρατική ενέργεια» και προαναγγέλλοντας ότι η χώρα του «θα απαντήσει την κατάλληλη στιγμή και με τα κατάλληλα μέσα». Σε έκτακτη σύσκεψη με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ο Αλίεφ φέρεται να έδωσε εντολή για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας κατά μήκος των συνόρων με το Ιράν και για «στοχευμένα στρατιωτικά και διπλωματικά μέτρα».

Ως άμεση αντίδραση, το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου στο νότιο τμήμα της χώρας, περιλαμβανομένου του Ναχτσιβάν, για διάστημα δώδεκα ωρών, επικαλούμενο λόγους ασφάλειας πτήσεων. Παράλληλα, οι συνοριακές αρχές διέκοψαν προσωρινά την κίνηση σε βασικές οδικές διελεύσεις με το Ιράν, μέτρο που επηρεάζει τόσο το εμπόριο όσο και τις μετακινήσεις πολιτών εκατέρωθεν των συνόρων.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, διέψευσε κατηγορηματικά τις καταγγελίες του Μπακού, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες και προβοκατόρικες» κατηγορίες. Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «καμία ιρανική στρατιωτική μονάδα δεν πραγματοποίησε επιχείρηση εντός του αζερικού εδάφους» και υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί του Αζερμπαϊτζάν «εξυπηρετούν τις επιδιώξεις ξένων δυνάμεων που επιθυμούν να σπείρουν διχόνοια μεταξύ των χωρών της περιοχής».

Το επεισόδιο στον Ναχτσιβάν έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη περίοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Το Ιράν έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για τη στενή στρατιωτική συνεργασία του Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία και το Ισραήλ, ενώ το Μπακού κατηγορεί την Τεχεράνη ότι υποστηρίζει, πολιτικά και επιχειρησιακά, την Αρμενία στη διαμάχη για τον Νότιο Καύκασο. Διπλωμάτες στην περιοχή προειδοποιούν ότι ένα ανεξέλεγκτο επεισόδιο θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω έναν στρατηγικό διάδρομο που συνδέει την Κασπία Θάλασσα με τη Μεσόγειο.

Η νέα κρίση εκδηλώνεται, μάλιστα, σε φάση ευρύτερης αναταραχής στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχει αυξήσει τον κίνδυνο παράπλευρων εντάσεων σε όλο το τόξο από τον Περσικό Κόλπο έως τον Καύκασο. Αναλυτές σημειώνουν ότι τόσο το Αζερμπαϊτζάν όσο και το Ιράν επιδιώκουν να αποφύγουν μια ανοιχτή στρατιωτική σύγκρουση, αλλά προειδοποιούν ότι η ρητορική κλιμάκωση και οι κινήσεις επί του πεδίου αυξάνουν τον κίνδυνο λάθους υπολογισμού.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεση διεθνή διαμεσολάβηση, ωστόσο διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η Άγκυρα και η Μόσχα, που διατηρούν στενές σχέσεις με το Μπακού, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να αναλάβουν ρόλο αποκλιμάκωσης αν η ένταση συνεχίσει να αυξάνεται. Για το Μπακού, η υπόθεση των drone στον Ναχτσιβάν αποτελεί ευκαιρία να ενισχύσει το αφήγημά του περί απειλής από τον νότο, ενώ για την Τεχεράνη η διαχείριση της κρίσης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο παζλ πιέσεων στα δυτικά και βόρεια σύνορά της.