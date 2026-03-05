Το Αζερμπαϊτζάν έκλεισε την Πέμπτη μέρος του εναέριου χώρου του στο νότο, αφού ανακοίνωσε ότι τέσσερα ιρανικά drones πέταξαν πάνω από τα σύνορά του.

Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός για 12 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση προς τους πιλότους (NOTAM) που εξέδωσε το Αζερμπαϊτζάν.

Το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά ότι έπληξε με drones αεροδρόμιο στο Ναχτσιβάν του Αζερμπαϊτζάν, την ώρα που το Μπακού δηλώνει ότι η επίθεση «δεν θα μείνει αναπάντητη» και προετοιμάζει αντίποινα, ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο.

Είναι η έκτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, με το Ισραήλ να πλήττει ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και την Τεχεράνη να προχωρά σε σειρά αντιποίνων στην περιοχή. Ο Ιρανός αν. ΥΠΕΞ Γκαριμπαμπαντί δηλώνει πως η χώρα του «δεν στοχεύει γειτονικές χώρες» και ότι η πολιτική της είναι να πλήττει μόνο στρατιωτικές βάσεις «εχθρών», διαψεύδοντας την καταγγελία του Αζερμπαϊτζάν για δύο ιρανικά drones που χτύπησαν το αεροδρόμιο στο Ναχτσιβάν και τραυμάτισαν δύο ανθρώπους. Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι «πολεμικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες» και ανακοινώνει ότι προετοιμάζει τα αναγκαία αντίποινα για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και των μη στρατιωτικών υποδομών.

Παράλληλα, ιρανικό τηλεκατευθυνόμενο σκάφος γεμάτο εκρηκτικά φέρεται να έπληξε δεξαμενόπλοιο με σημαία Μπαχαμών στα ιρακινά χωρικά ύδατα, σε μια επίθεση που θεωρείται κλιμάκωση των απειλών σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν ότι χτύπησαν και αμερικανικό δεξαμενόπλοιο. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έξι άνθρωποι τραυματίζονται από συντρίμμια drone σε βιομηχανική περιοχή στο Άμπου Ντάμπι, ενώ το Κατάρ αναφέρει ότι αναχαίτισε πυραυλική επίθεση κοντά στη Ντόχα, με ισχυρές εκρήξεις και στήλη καπνού να γίνονται αντιληπτές από δημοσιογράφους. Εκρήξεις καταγράφονται και στη Μανάμα του Μπαχρέιν, ενώ στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίζονται τρεις πύραυλοι και drones, και στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ ένα πετρελαιοφόρο υφίσταται ισχυρή έκρηξη με διαρροή πετρελαίου, δείχνοντας ότι η σύρραξη επεκτείνεται επικίνδυνα σε όλο τον Κόλπο.