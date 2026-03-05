Η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τη διεθνή θέση της Τεχεράνης. Παρά το γεγονός ότι το επαναστατικό ισλαμικό καθεστώς του Ιράν διατηρούσε επί χρόνια διπλωματικές, εμπορικές και στρατιωτικές σχέσεις με αρκετές χώρες, σήμερα, καθώς βρίσκεται υπό επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι περισσότερες από αυτές τις χώρες περιορίζονται σε δηλώσεις υποστήριξης χωρίς να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.

Για δεκαετίες, το Ιράν αντιμετωπιζόταν από τη Δύση ως «παρίας» και παρέμενε απομονωμένο λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Παρ’ όλα αυτά, η Τεχεράνη διατηρούσε σχέσεις με διάφορα κράτη. Η Τουρκία και η Ινδία συνεργάζονταν μαζί του σε ζητήματα εμπορίου και ασφάλειας, η Κίνα ενδιαφερόταν για το φθηνό ιρανικό πετρέλαιο, ενώ η Βόρεια Κορέα, η Βενεζουέλα και η Ρωσία το θεωρούσαν σύμμαχο στην αντιπαράθεσή τους με τη Δύση και συνεργάζονταν μαζί του στην ανάπτυξη στρατιωτικής τεχνολογίας και στην προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων.

Ωστόσο, τώρα που το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, οι χώρες αυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές. Ορισμένες μάλιστα κινδυνεύουν να βρεθούν στο στόχαστρο των εξελίξεων. Την Τετάρτη, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ κατέρριψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο. Την Πέμπτη, η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι στόχευσε την Τουρκία.

Ένας πόλεμος χωρίς πραγματικούς συμμάχους

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, είναι αποτέλεσμα της ίδιας της εξωτερικής πολιτικής του Ιράν, τονίζουν οι nytimes. Η χώρα απέφυγε να δεσμευτεί σε συμμαχίες με άλλα κράτη και αντίθετα επένδυσε σε ένοπλες οργανώσεις που μοιράζονται την ιδεολογικά φορτισμένη εχθρότητά της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ωστόσο, οι οργανώσεις αυτές δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια. Οι ισχυρότερες από αυτές, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η Χαμάς στη Γάζα, έχουν αποδυναμωθεί από τις συγκρούσεις με το Ισραήλ. Η οργάνωση των Χούθι στην Υεμένη και ένοπλες ομάδες στο Ιράκ που υποστηρίζονται από το Ιράν μπορούν να στοχεύσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ή αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ, ωστόσο τέτοιες επιθέσεις δύσκολα θα επηρεάσουν την εξέλιξη ενός πολέμου που διεξάγεται στο ίδιο το ιρανικό έδαφος.

Παράλληλα, ούτε οι σχέσεις του Ιράν με άλλα κράτη έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένη στρατιωτική υποστήριξη, ακόμα και από χώρες που μοιράζονται την αντίθεσή τους σε αυτό που θεωρούν δυτικό ιμπεριαλισμό.

Ο πρώην Τούρκος διπλωμάτης και διευθυντής του think tank Edam στην Κωνσταντινούπολη, Σινάν Ουλγκέν, υπογράμμισε ότι η κατάσταση αποτελεί «ένα σκληρό ξύπνημα για όσους πίστευαν ότι είχε διαμορφωθεί ένας νέος αντιδυτικός άξονας». Αναφερόμενος στη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, σημείωσε ότι «βλέπουμε τώρα πως αυτή η σχέση δεν σημαίνει τίποτα όταν μία από αυτές τις χώρες βρίσκεται υπό πολιορκία από τη Δύση».

Οι σχέσεις με την Τουρκία και το περιστατικό με τον πύραυλο

Οι περισσότερες χώρες που διατηρούν σχέσεις με το Ιράν το κάνουν για στρατηγικούς, γεωγραφικούς ή οικονομικούς λόγους και όχι λόγω βαθιάς συμμαχίας, κάτι που εξηγεί γιατί δεν είναι πρόθυμες να αναλάβουν κόστος όταν το Ιράν δέχεται επίθεση.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο στόχος του βαλλιστικού πυραύλου που καταρρίφθηκε από την αεράμυνα του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού και δυτικός αξιωματούχος δήλωσαν ότι ο πύραυλος είχε στόχο την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στη νότια Τουρκία, όπου σταθμεύουν δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και άλλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Τα συντρίμμια των πυρομαχικών που κατέστρεψαν τον πύραυλο έπεσαν περίπου 48 χιλιόμετρα από τη βάση. Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να ενημερώσουν δημοσιογράφους.

Το ιρανικό στρατιωτικό επιτελείο διέψευσε την Πέμπτη ότι εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της Τουρκίας, δηλώνοντας ότι σέβεται την κυριαρχία της χώρας.

Η Τουρκία μοιράζεται σύνορα περίπου 480 χιλιομέτρων με το Ιράν, διατηρεί μακροχρόνιες διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις και έχει προσπαθήσει να αποτρέψει την κλιμάκωση του πολέμου. Ο Σινάν Ουλγκέν χαρακτήρισε τη στάση της Άγκυρας απέναντι στην Τεχεράνη ως αποτέλεσμα ιστορικών παραγόντων, γεωγραφικής εγγύτητας και «μιας απρόθυμης μορφής σεβασμού».

«Δεν είμαστε φίλοι με το Ιράν και δεν συμφωνούμε σε πολλά, αλλά πρέπει να συνυπάρχουμε στον ίδιο γεωγραφικό χώρο», δήλωσε.

Παρά τις θερμές σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Τη Δευτέρα ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι λυπήθηκε για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τούρκοι αξιωματούχοι εργάζονται για την αποτροπή της κλιμάκωσης του πολέμου, όχι επειδή στηρίζουν την ιρανική ηγεσία, αλλά επειδή φοβούνται ότι ενδεχόμενη αστάθεια στο Ιράν θα μπορούσε να επεκταθεί στην Τουρκία, όπως συνέβη σε προηγούμενες συγκρούσεις στο Ιράκ και τη Συρία, που επίσης συνορεύουν με τη χώρα. Σύμφωνα με τον Ουλγκέν, η κατάρρευση της κυβέρνησης στην Τεχεράνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση.

Η στάση της Ινδίας και τα οικονομικά συμφέροντα

Η Ινδία διατηρούσε επίσης σχέσεις με το Ιράν κυρίως για οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους. Όπως εξηγεί ο Καμπίρ Τανέτζα, εκτελεστικός διευθυντής του Observer Research Foundation Middle East με έδρα το Ντουμπάι, οι δύο χώρες δεν μοιράζονταν κοινή κοσμοθεωρία.

«Δεν υπήρχε πραγματικά καμία σύγκλιση στις αντιλήψεις τους για τον κόσμο», ανέφερε. «Ήταν πάντα μια καθαρά συναλλακτική σχέση, αλλά λειτουργική και χρήσιμη για το Νέο Δελχί».

Η Ινδία εξάγει στο Ιράν ρύζι, αγροτικά προϊόντα και φαρμακευτικά προϊόντα και έχει επενδύσει σημαντικά στο λιμάνι Τσαμπαχάρ στη νότια ακτή του Ιράν, προκειμένου να αποκτήσει εμπορική πρόσβαση στην Κεντρική Ασία παρακάμπτοντας το Πακιστάν, τον βασικό της αντίπαλο.

Παράλληλα, οι σχέσεις με το Ιράν δεν εμπόδισαν την Ινδία να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο αγοραστή ισραηλινών όπλων. Σύμφωνα με το Stockholm International Peace Research Institute, οι ινδικές αγορές αντιπροσώπευαν το 34% των συνολικών εξαγωγών όπλων του Ισραήλ την περίοδο 2020-2024.

Λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, επισκέφθηκε το Ισραήλ, μίλησε στην Κνεσέτ, έλαβε κοινοβουλευτική τιμητική διάκριση και υπέγραψε εμπορικές συμφωνίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η ισορροπία που επιχειρεί να διατηρήσει η Ινδία μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και άλλων χωρών σημαίνει ότι θα αποφύγει να εμπλακεί στον πόλεμο.

«Η ινδική εξωτερική πολιτική είναι ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα: δεν παρεμβαίνει στις υποθέσεις άλλων», δήλωσε ο Τανέτζα.

Περιορισμένη υποστήριξη από Κίνα, Ρωσία και άλλους εταίρους

Άλλες χώρες που διατηρούν σχέσεις με το Ιράν, αλλά φιλοξενούν και αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο των ιρανικών αντιποίνων. Η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει drones και πυραύλους εναντίον του Κατάρ, με το οποίο μοιράζεται υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σημαντικού εμπορικού εταίρου, καθώς και του Ομάν, που είχε αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τον πόλεμο.

Παρά την κοινή εχθρότητα προς τη Δύση, η υποστήριξη που έχει λάβει το Ιράν από χώρες-εταίρους είναι περιορισμένη. Η Βόρεια Κορέα καταδίκασε τον πόλεμο, αλλά δεν προχώρησε σε περαιτέρω ενέργειες, ενώ η στάση της Βενεζουέλας άλλαξε μετά την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία τον Ιανουάριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν, κυρίως επειδή αγοράζει περισσότερο από τα τρία τέταρτα του ιρανικού πετρελαίου, το οποίο αποκτά σε χαμηλότερες τιμές λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Το Πεκίνο έχει καλέσει όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, έχει χαρακτηρίσει τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «απαράδεκτη» και έχει ορίσει ειδικό απεσταλμένο για διαμεσολάβηση. Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να συγκρουστεί άμεσα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μην διαταράξει την εύθραυστη αποκλιμάκωση πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο.

Η Ρωσία αποτελεί τον στενότερο κρατικό σύμμαχο του Ιράν στην αντιπαράθεση με τη Δύση εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Όπως σημειώνει η Χάνα Νότε, διευθύντρια του προγράμματος Ευρασίας στο James Martin Center for Nonproliferation Studies, οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει κοινή αντίληψη και δυσαρέσκεια απέναντι στη διεθνή τάξη και στο σύστημα συμμαχιών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η στρατιωτική συνεργασία τους ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία, όπου υποστήριξαν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ πριν αυτός απομακρυνθεί από την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024. Η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη σχέση τους, καθώς η Μόσχα αξιοποίησε ιρανική τεχνολογία drones στις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Τον Ιανουάριο του 2025, Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν σημαντική συμφωνία συνεργασίας που ενίσχυσε τους αμυντικούς δεσμούς τους, χωρίς όμως να προβλέπει αμοιβαία στρατιωτική υποστήριξη σε περίπτωση επίθεσης.

Η Ρωσία έχει παραχωρήσει στο Ιράν ορισμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, ωστόσο η βοήθειά της παραμένει περιορισμένη, εν μέρει επειδή δεν επιθυμεί να διαταράξει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Σύμφωνα με τη Χάνα Νότε, η Μόσχα πιθανότατα θα συνεχίσει να αποφεύγει άμεση στρατιωτική σύγκρουση με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή.

Έτσι, η συμβολή της Ρωσίας αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στη διπλωματική υποστήριξη του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα διεθνή φόρουμ.

«Οι Ρώσοι έχουν υπερασπιστεί τους Ιρανούς αρκετά επιθετικά σε διπλωματικό επίπεδο», σημείωσε η Νότε, συμπληρώνοντας πως «Όμως αυτό δεν βοηθά ιδιαίτερα το Ιράν στη σημερινή κατάσταση».