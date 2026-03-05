Κινητοποίηση, με μουσικοχορευτικά και θεατρικά δρώμενα, έξω από το υπουργείο Παιδείας προχώρησαν σήμερα σπουδαστές καλλιτεχνικών σχολών και σωματεία του χώρου, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ).

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι στο νομοσχέδιο της κοροϊδίας! Ναι στο πανεπιστήμιο της σύγχρονης καλλιτεχνικής παιδείας!», ο Σύλλογος Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου, μαζί με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και φοιτητικούς συλλόγους, κατήγγειλαν την κυβερνητική πρόταση ως μια «πρόχειρη συγκόλληση» των υπαρχουσών κρατικών σχολών που δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των σπουδαστών.

Όπως ανέφεραν οι διαδηλωτές, αυτό που διεκδικούν είναι ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν Πανεπιστήμιο Τεχνών, απαιτώντας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, πτυχία με επαγγελματικά δικαιώματα και σύγχρονες κτιριακές υποδομές. Παράλληλα, εξέφρασαν την κάθετη αντίθεσή τους στην κατάργηση του άρθρου 16, ζητώντας αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας με εστίες, σίτιση και δωρεάν συγγράμματα.

«Το νομοσχέδιο δεν καλύπτει καμία ανάγκη μας»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σπουδαστών, Λευτέρης Κολίτσος, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως «μια απάτη» και ένα «πανεπιστήμιο κοροϊδία». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το νομοσχέδιο δεν έρχεται να αναπληρώσει καμία από τις ανάγκες μας για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, για πραγματικά δημόσιες και αποκλειστικά δωρεάν ανώτατες καλλιτεχνικές σπουδές».

Ο κ. Κολίτσος πρόσθεσε πως οι σπουδαστές κατέθεσαν στο υπουργείο πλήθος υπογραφών, καθώς και μια επιστολή διαμαρτυρίας υπογεγραμμένη από περισσότερους από 300 καλλιτέχνες που εναντιώνονται στο νομοσχέδιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η γραμματέας του Συλλόγου και σπουδάστρια του Εθνικού Θεάτρου, Κωνσταντίνα Κατσιάρη, επισήμανε πως «στην ουσία, αντί να γίνεται η ουσιαστική αναβάθμιση των σχολών μας, γίνεται ένα βάπτισμα αυτών», υπογραμμίζοντας την απαίτηση για κρατική χρηματοδότηση σε όλα τα επίπεδα των σπουδών, από τα προπτυχιακά μέχρι τα διδακτορικά.

Η συνάντηση των εκπροσώπων των σπουδαστών με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο για πλήρη αδιαφορία και υπεκφυγές. Εξερχόμενος από το υπουργείο, ο Λευτέρης Κολίτσος ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους από το μεγάφωνο πως «δυστυχώς η συζήτηση δεν έβγαλε πουθενά. Επιμείναμε στην απόσυρση του νομοσχεδίου, όμως υπήρχε μια διαρκής διάχυση ευθυνών, να πετάμε το μπαλάκι στην εξέδρα, από το υπουργείο στις επόμενες αρμόδιες υπηρεσίες». Οι σπουδαστές ξεκαθάρισαν πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.