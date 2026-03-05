Η ακύρωση περίπου 800 από τα 2.000 δωμάτια που είχε δεσμεύσει η FIFA στην Πόλη του Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 προκάλεσε αρχικά ανησυχία, όμως ο ξενοδοχειακός κλάδος της πόλης εξηγεί ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη διαδικασία της τουριστικής αγοράς και όχι για ένδειξη προβλημάτων ασφαλείας ή οργανωτικών δυσκολιών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της Πόλης του Μεξικού, Χαβιέρ Πουέντε, η FIFA είχε δεσμεύσει πριν από μήνες περίπου 2.000 δωμάτια για τις ανάγκες της διοργάνωσης για αποστολές ομάδων, δημοσιογράφους και τεχνικό προσωπικό. Σε σχέση με άλλα Μουντιάλ, μάλιστα, ο αριθμός των δωματίων ήταν αυξημένος κατά περίπου 1.500.

Το συμβόλαιο για τη δέσμευση των δωματίων έληξε τον Φεβρουάριο και, καθώς δεν καταβλήθηκε η σχετική προκαταβολή, τα ξενοδοχεία τα επανέφεραν απλώς στην ελεύθερη αγορά. Όπως τονίζει η Ένωση, τέτοιες κινήσεις είναι συνηθισμένες στον τουριστικό κλάδο, όπου δωμάτια «μπλοκάρονται» προσωρινά με βάση τις προβλέψεις ζήτησης και απελευθερώνονται εάν αυτές δεν επιβεβαιωθούν.

Η εξέλιξη αυτή, πάντως, φανερώνει και ότι οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των επισκεπτών ίσως ήταν υπερβολικές. Η FIFA και ο συνεργάτης της Airbnb έχουν μιλήσει για έως και πέντε εκατομμύρια τουρίστες, όμως ο Πουέντε θεωρεί τον αριθμό αυτό μη ρεαλιστικό.

Δεδομένου ότι στην Πόλη του Μεξικού θα διεξαχθούν πέντε αγώνες σε στάδιο περίπου 80.000 θέσεων, η Ένωση υπολογίζει ότι ο συνολικός αριθμός επισκεπτών θα κυμανθεί μεταξύ 800.000 και 900.000, μια εκτίμηση που συμβαδίζει και με άλλες πρόσφατες προβλέψεις. «Ένα Μουντιάλ είναι σαν πέντε Grand Prix της Formula 1», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Πουέντε.

Η προσμονή της διοργάνωσης έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των τιμών, κάτι που θεωρείται φυσιολογικό για ένα τόσο μεγάλο γεγονός. «Αν κάποιος πιστέψει ότι μπορεί να νοικιάσει το διαμέρισμά του 100.000 πέσος την ημέρα, θα το κάνει. Το ίδιο και τα ξενοδοχεία αν ακούσουν ότι θα έρθουν πέντε εκατομμύρια επισκέπτες», σημείωσε.

Στην πόλη υπάρχουν περισσότερα από 63.000 δωμάτια ξενοδοχείων, ενώ χιλιάδες ακόμη προσφέρονται μέσω τουριστικών διαμερισμάτων. Για τον κλάδο, η υπερβολική διόγκωση των προβλέψεων μπορεί να επηρεάσει τις τιμές αλλά και να εντείνει τις πιέσεις σε περιοχές με έντονη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Παρά τις συζητήσεις αυτές, οι ξενοδόχοι εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη διοργάνωση. Εκτιμούν ότι η πληρότητα θα φτάσει το 99% τις ημέρες των αγώνων και περίπου το 85% σε όλη τη διάρκεια του μήνα του Μουντιάλ, με μέση τιμή δωματίου γύρω στα 2.800 πέσος τη βραδιά.

Οι αυξήσεις στις τιμές, σύμφωνα με τον Πουέντε, θα είναι κυρίως σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και δεν θα ξεπεράσουν επίπεδα που έχουν καταγραφεί σε άλλες μεγάλες περιόδους, όπως η Ημέρα των Νεκρών. Παράλληλα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα ξενοδοχεία είναι προετοιμασμένα να διαχειριστούν ζητήματα ασφάλειας που ενδέχεται να απασχολούν τους επισκέπτες.