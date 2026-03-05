Πολλοί είναι οι πολίτες στην Ολλανδία που ανησυχούν βαθύτατα ότι οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν θα πυροδοτήσουν μια άλλη σύγκρουση μεγάλης κλίμακας ή ακόμη και θα κλιμακωθούν σε έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, σύμφωνα με έρευνα του RTL Nieuws σε 15.000 πολίτες. Η πλειοψηφία επιθυμεί η Ολλανδία να μείνει εκτός αυτής της σύγκρουσης όσο το δυνατόν περισσότερο.



Οι αντιδράσεις των κατοίκων της Ολλανδίας στις επιθέσεις είναι διχασμένες: 4 στους 10 θεωρούν τις επιθέσεις θετική εξέλιξη, δηλώνοντας ικανοποιημένοι που κάποιος αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς και εμποδίζει τη χώρα από το να γίνει πυρηνική δύναμη.



Σχεδόν άλλοι τόσοι είναι αρνητικοί, φοβούμενοι μια μόνιμη διατάραξη της τρέχουσας παγκόσμιας τάξης — αν οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις μπορούν να επιτίθενται σε άλλες χώρες με ατιμωρησία, πού θα σταματήσει αυτό;



Μόνο το 17% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο βομβαρδισμός του Ιράν έκανε τον κόσμο ασφαλέστερο. Το 80% ανησυχεί για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες φοβούνται ότι αυτή είναι η αρχή αυτού που θα εξελιχθεί σε έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο.



Σχεδόν κανείς δεν πιστεύει ότι οι επιθέσεις θα οδηγήσουν πραγματικά σε ένα πιο δημοκρατικό Ιράν. Επιπλέον, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η χώρα τους «δεν πρέπει να παρέμβει σε αυτή τη σύγκρουση με κανέναν τρόπο», όπως σημειώνει δημοσίευμα του ιστότοπου NLTimes.nl