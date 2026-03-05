Για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για τον Λουίς Μίγια, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Χετάφε μέχρι το 2027, κάνουν λόγο τα ισπανικά ΜΜΕ.

Μπορεί το καλοκαίρι να αργεί ακόμη, τα μεταγραφικά σενάρια όμως δεν άργησαν να ξεκινήσουν, με την ισπανική ιστοσελίδα dorsal16.com να αναφέρεται στον Λουίς Μίγια και στο ενδιαφέρον που φέρεται να υπάρχει από τους «πράσινους» και τους «ερυθρόλευκους».

Ο 31χρονος Ισπανός χαφ είναι από το 2022 στη Χετάφε και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, με τους συμπατριώτες του να αναφέρονται στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, την ίδια ώρα που υπάρχουν φήμες για ενδιαφέρον ακόμη και από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

«Η Ελλάδα έχει γίνει ένα ακόμη σημαντικό επίκεντρο ενδιαφέροντος για τον παίκτη της Χετάφε. Ο Παναθηναϊκός, που προπονείται επί του παρόντος από τον Ράφα Μπενίτεθ, ρώτησε επίσης για τον Λουίς Μίγια κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, κατόπιν ρητού αιτήματος του προπονητή του. Ο Μπενίτεθ, ο οποίος επιδιώκει να αναζωογονήσει την ιστορική ομάδα της Αθήνας, βλέπει τον μέσο ως τον ιδανικό παίκτη για το σύστημά του.

Ο Ολυμπιακός φέρεται να ανανέωσε το ενδιαφέρον του για τον Λουίς Μίγια. Ο σύλλογος με έδρα τον Πειραιά έχει προσεγγίσει για άλλη μια φορά τους εκπροσώπους του παίκτη για να διερευνήσει μια πιθανή μεταγραφή. Ο Μεντιλιμπάρ, ο οποίος ήδη οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του τίτλου της Conference League, πιέζει για την απόκτηση του Μίγια, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη της Χετάφε να εξισορροπήσει τα οικονομικά της αυτό το καλοκαίρι.

Με το συμβόλαιό του να λήγει τον Ιούνιο του 2027, η πίεση από τους δύο Έλληνες γίγαντες απειλεί σοβαρά το μέλλον του Λουίς Μίγια στα σχέδια του Μπορνταλάς για την επόμενη σεζόν», γράφουν οι Ισπανοί.