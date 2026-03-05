Την πρόκριση για τον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Μπακού και μάλιστα ως πρώτος, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, πήρε ο Λευτέρης Πετρούνιας.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, θρύλος του αγωνίσματος, είναι σε καλή κατάσταση και το έδειξε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς συγκέντρωσε 14.44 βαθμούς.
Κανείς άλλος δεν συγκέντρωσε περισσότερους, οπότε ο Πετρούνιας προκρίθηκε ως πρώτος και είναι φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, για να μεγαλώσει κι άλλο τη σύλλογή του.
Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (7/3) και οι οκτώ αθλητές που θα λάβουν μέρος είναι οι ακόλουθοι…
Πετρούνιας – 14.466
Κανέτα- 14.366
Ζάικα – 14.366
Τανικάγουα – 14.000
Σιμόνοφ – 13.966
Μαρέσκα – 13.633
Βιγιαφάνιε – 13.500
Κοσάκ – 13.500