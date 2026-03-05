Την πρόκριση για τον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Μπακού και μάλιστα ως πρώτος, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, πήρε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, θρύλος του αγωνίσματος, είναι σε καλή κατάσταση και το έδειξε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς συγκέντρωσε 14.44 βαθμούς.

Κανείς άλλος δεν συγκέντρωσε περισσότερους, οπότε ο Πετρούνιας προκρίθηκε ως πρώτος και είναι φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, για να μεγαλώσει κι άλλο τη σύλλογή του.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (7/3) και οι οκτώ αθλητές που θα λάβουν μέρος είναι οι ακόλουθοι…

Πετρούνιας – 14.466

Κανέτα- 14.366

Ζάικα – 14.366

Τανικάγουα – 14.000

Σιμόνοφ – 13.966

Μαρέσκα – 13.633

Βιγιαφάνιε – 13.500

Κοσάκ – 13.500