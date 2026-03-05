Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ιράν από το Μουντιάλ 2026, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Μεχντί Τατζ, λόγω των όσων γίνονται στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν ως αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει τις τελευταίες μέρες τα σενάρια για το τι θα γίνει με το Μουντιάλ 2026. Αν, δηλαδή, θα συμμετάσχει ή όχι σε αυτό το Ιράν, το οποίο έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του. Και κρίνοντας από τις δηλώσεις του Μεχντί Τατζ, δεν θα πρέπει να αποκλείεται η αποχώρηση.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε μια χώρα που είναι κακόβουλη. Πρέπει να δούμε πώς θα είναι οι συνθήκες. Τα παιδιά μας σε ένα σχολείο στο Μινάμπ σκοτώθηκαν από τα πιο κακόβουλα άτομα. Η Αμερική δημιουργεί γεγονότα το ένα μετά το άλλο που σπάνια έχουν συμβεί στην ιστορία, επιθέσεις σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλα. Αυτό είναι εναντίον της διεθνούς κοινότητας. Δεν έχουμε καλή εικόνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι συνθήκες», είπε σχετικά ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι ακυρώθηκαν τα φιλικά παιχνίδια που είχαν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο.

«Οι αγώνες του Μαρτίου στην περιοχή της Δυτικής Ασίας έχουν ακυρωθεί. Πρέπει να δούμε ποιες συνθήκες θα προκύψουν στο μέλλον για τα φιλικά μας παιχνίδια με τις εθνικές ομάδες της Νιγηρίας και της Κόστα Ρίκα», ήταν τα λόγια του.