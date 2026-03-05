Πάνω από 20.000 Ισραηλινοί έχουν ήδη επιστρέψει στην πατρίδα τους από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, όμως περίπου 120.000 παραμένουν ακόμη εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, αναζητώντας τρόπο διαφυγής προς το Ισραήλ. Το άνοιγμα του εναέριου χώρου γίνεται με βήματα αργά και προσεκτικά, υπό τη σκιά των πυραυλικών επιθέσεων και του φόβου για νέα κλιμάκωση του πολέμου.

Από το Σάββατο, όταν ξεκίνησαν τα κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, οι ισραηλινές αρχές έκλεισαν τον εναέριο χώρο, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες παγιδευμένους σε αεροδρόμια ανά τον κόσμο. Τα στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών δείχνουν ότι σχεδόν 300.000 Ισραηλινοί είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό τους τελευταίους τρεις μήνες, με 120.000 εξ αυτών να επιδιώκουν τώρα να γυρίσουν σε μια χώρα που βρίσκεται σε καθεστώς πολέμου. Η επιχείρηση επαναπατρισμού αναμένεται να διαρκέσει 7 έως 10 ημέρες, εφόσον το Ισραήλ καταφέρει να κρατήσει ανοιχτά τα «παράθυρα» ασφαλείας στον ουρανό του.

Τις πρώτες ώρες μετά την έναρξη των πληγμάτων, δεκάδες πτήσεις άλλαξαν πορεία εν πτήσει, προσγειώθηκαν σε εναλλακτικούς προορισμούς και άφησαν τους επιβάτες σε κατάσταση αβεβαιότητας, με καταγγελίες για πολύωρο αποκλεισμό μέσα σε αεροπλάνα χωρίς ενημέρωση και φαγητό. Χιλιάδες Ισραηλινοί βρέθηκαν ξαφνικά να κοιμούνται σε παγκάκια αεροδρομίων ή σε πρόχειρα καταλύματα, περιμένοντας ένα εισιτήριο επιστροφής που συνεχώς μετατίθεται. Την ίδια ώρα, περίπου 33.000 ξένοι τουρίστες εξακολουθούν να παραμένουν στο Ισραήλ, παγιδευμένοι και αυτοί στον κύκλο του πολέμου και των περιορισμών στις πτήσεις.

Ισραήλ και πόλεμος στους αιθέρες

Με τον εναέριο χώρο να ανοίγει σταδιακά, το Ισραήλ επιτρέπει προς το παρόν μόνο εισερχόμενες πτήσεις, με ρυθμό περίπου μιας προσγείωσης την ώρα, λόγω του συχνού ιρανικού πυραυλικού πυρός. Τα πρώτα αεροσκάφη που έσπασαν το «σιωπητήριο» του Μπεν Γκουριόν ήταν πτήσεις των Israir και Arkia από τη Ρώμη και ένα αεροσκάφος της El Al από την Αθήνα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δύσκολης, αλλά ζωτικής σημασίας γέφυρας επαναπατρισμού. Παράλληλα, οι ισραηλινές εταιρείες έχουν παγώσει τις νέες κρατήσεις για διάστημα ημερών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά τους εγκλωβισμένους επιβάτες των ακυρωμένων πτήσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος όσων έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να επιστρέψουν, έφτασε στη χώρα μέσω χερσαίων διαβάσεων προς το Εϊλάτ, αξιοποιώντας γειτονικούς κόμβους στην Αίγυπτο (Τάμπα) και στην Ιορδανία (Άκαμπα). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ισραηλινές αρχές φτάνουν στο σημείο να χρησιμοποιούν ακόμη και φορτηγά πλοία για να φέρουν πίσω κρίσιμο ιατρικό προσωπικό, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει αφήσει δεκάδες γιατρούς και νοσηλευτές αποκλεισμένους στο εξωτερικό. Οι περιορισμοί είναι δρακόντειοι: τα εξερχόμενα δρομολόγια από το Μπεν Γκουριόν προγραμματίζεται να ξεκινήσουν με ανώτατο όριο 50 επιβατών ανά πτήση, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για να περιοριστεί ο χρόνος παραμονής των αεροσκαφών στο έδαφος.

Ισραήλ, πόλεμος και αγώνας δρόμου για επαναπατρισμούς

«Κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψει κάθε Ισραηλινός με ασφάλεια στο σπίτι του», δηλώνει η υπουργός Μεταφορών και πρώην ταξίαρχος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Μίρι Ρεγκέβ, περιγράφοντας μια 24ωρη επιχείρηση με συντονισμό αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρό έλεγχο στην πρόσβαση στο αεροδρόμιο, περιορισμένο αριθμό αφίξεων ανά ώρα και ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε οι ουρές και οι συγκεντρώσεις κόσμου να παραμείνουν σε ελεγχόμενα επίπεδα όσο διαρκεί ο πόλεμος. Για πολλούς από τους εγκλωβισμένους, όμως, ο επαναπατρισμός δεν είναι απλώς μια τεχνική ή διπλωματική επιχείρηση, αλλά ένας αγώνας δρόμου με το ρολόι της σύγκρουσης: όσο ο ουρανός του Ισραήλ παραμένει πεδίο μάχης, κάθε πτήση επιστροφής μοιάζει με στοίχημα επιβίωσης.